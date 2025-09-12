انتهاء الاكتتاب في طرح «دو» الثانوي اليوم

تنتهي، اليوم، عملية تلقي طلبات الاكتتاب الذي أعلنت عنه شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - «دو»، من خلال طرح عام ثانوي لحوالي 342.08 مليون سهم من أسهم الشركة، والمملوكة لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ (المعمورة)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وبحسب بيان لشركة دو، فإن عدد الأسهم المعروضة يمثل ما نسبته 7.55 % من رأسمالها، و75 % من الحصة التي تمتلكها مبادلة في الشركة، وتم تحديد النطاق السعري بين 9.0 و9.90 دراهم للسهم الواحد.

وجميع الأسهم المطروحة مملوكة حالياً من قبل «المعمورة»، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من عملية بيع أسهم الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في حقوق ملكية المساهمين الحاليين في الشركة وسيتحمل المساهم البائع جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بالطرح.

وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل، فيما سيشارك المستثمرون ضمن شريحة الأفراد بدولة الإمارات في اكتتاب أسهم الطرح، وفق سعر الطرح النهائي، مع العلم أن حصة الأفراد 5 % من إجمالي الطرح الثانوي. والحد الأدنى لاكتتاب الأفراد هو 500 سهم.

يذكر أن سهم دو وصل لأعلى أسعاره التاريخية عند 11 درهماً في نهاية أغسطس الماضي.