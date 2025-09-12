إنجازات كبيرة لمجموعة «أدنيك» في مجال الاستدامة

أصدرت مجموعة «أدنيك» تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2024، والذي يجسد التزامها الراسخ بالاستدامة، والممارسات الأخلاقية، والمسؤولية المجتمعية عبر مختلف قطاعاتها وأصولها الرئيسية، بما يشمل المرافق، والفعاليات، والمأكولات والمشروبات، والخدمات، والسياحة، والإعلام.

وكثّفت مجموعة «أدنيك» جهودها في 2024، بعد إطلاق خطتها للتحول نحو صافي انبعاثات صفرية في 2023. وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:

«تجسد إنجازات المجموعة التزامها بأن تكون نموذجاً يُحتذى بمجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. ومن خلال المزج بين الابتكار، والشراكات الفاعلة، والتميز في الأداء التشغيلي، لم تقتصر جهودنا على تقليص البصمة الكربونية فحسب، بل امتدت لتوفير قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمع بأسره».