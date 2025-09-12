غرفة رأس الخيمة تستضيف وفداً تجارياً هندياً

قام وفد تجاري هندي برئاسة بي جي كريشنان، القنصل الإداري والتجاري بالقنصلية العامة للهند في دبي، بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حيث كان في استقبالهم يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة التجارة بالوكالة.

وأكد يوسف إسماعيل، خلال المقابلة، حرص غرفة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، الدائم على تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في رأس الخيمة وجمهورية الهند.

مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تزخر بموارد كثيرة، ما يجعل فضاء الاستثمار فيها زاخراً وواعداً، كما يؤهلها موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، لأداء دور محوري واستراتيجي بالمنطقة، ولا سيما توسعها بإنشاء المناطق الحرة، لدعم بيئة استثمارية عالمية، مدعومة بحوافز متنوعة.