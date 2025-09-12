«مالية الشارقة المركزية» تحتفي بتخريج منتسبي مركز التدريب المالي

احتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز التدريب المالي، الذي أُطلق بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

حضر الحفل وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة ورئيس اللجنة الإشرافية للمركز، وناصر كشواني، مدير مركز التدريب المالي.

ونفّذ مركز التدريب المالي سلسلة من البرامج والدورات المالية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير القدرات المالية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية.

وكان من أبرز هذه البرامج برنامج دبلوم المالية العامة التأهيلي الذي استهدف 179 موظفاً مالياً من الدائرة والجهات الحكومية في الإمارة، حيث شمل 120 ساعة تدريبية تضمنت 12 دورة مالية نظرية و12 دورة مالية عملية تطبيقية، وحقق البرنامج نسبة رضا مرتفعة بلغت 98% من المنتسبين، ما يعكس جودته وأثره الإيجابي على المشاركين.

كما أطلق المركز برنامج دبلوم قيادات المالية العامة المصمم لتأهيل القيادات الإشرافية من ورؤساء الأقسام المالية، حيث اشتمل على 84 ساعة تدريبية مكثفة حققت نجاحاً لافتاً مع نسبة رضا بلغت 97.3% للدفعة الأولى.

كذلك نظم المركز دورة التقارير المالية والتحليل الاقتصادي الموجه لموظفي مكتب دراسات الميزانية العامة للاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان «قراءة وتحليل القوائم المالية للحساب الختامي».

ونفّذ المركزمساق المحاسبة الحكومية بالتعاون مع جامعة الشارقة، مستهدفًا 19 طالباً من التخصصات المالية من خلال 12 دورة عززت مهاراتهم العملية. وربطت الجانب الأكاديمي بالتطبيقي ببيئة العمل المالي الحكومي.