من قلب دبي .. انطلاق الحملة الترويجية لمعرض K 2025 بمشاركة خليجية واسعة





في تأكيد جديد على مكانتها كمركز صناعي وتجاري عالمي ووجهة مفضلة لاستضافة وترويج الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، استضافت دبي، مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن انطلاق فعاليات "معرض K 2025"، أكبر حدث دولي في صناعات البلاستيك والمطاط وإعادة التدوير، والمقرر تنظيمه في مدينة دوسلدورف الألمانية خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، بمشاركة بارزة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وقد أقيم المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بحضور وفد رسمي من الجهة المنظمة ميسي دوسلدورف وعدد من كبار التنفيذيين وممثلي أبرز الجهات الصناعية الخليجية.

وتستعد دورة هذا العام من المعرض لاستقبال أكثر من 3000 جهة عارضة من مختلف دول العالم من بينها أكثر من 20 شركة خليجية، بواقع 10 شركات إماراتية و10 شركات سعودية، تتصدرها شركة سابك الرائدة في قطاع البتروكيماويات، إلى جانب 40 مشاركة من منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 180 ألف زائر من 167 دولة.

وأعربت بترا كولمان المدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف عن اعتزازها بالشراكة مع دبي، مشيرة إلى أن اختيارها كمحطة رئيسية في الجولة الترويجية يعكس الثقة العالمية في الإمارات كمركز صناعي متطور، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الإماراتية والخليجية لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

ويُقام "معرض K 2025" تحت شعار "قوة البلاستيك أخضر ذكي مسؤول"، ويركز على الاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية، كما يوفر منصة لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث الابتكارات الصناعية وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الإنتاج المستدام والتكنولوجيا المتقدمة.