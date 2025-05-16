"أبوظبي الإسلامي" يسرّع استثماراته في الطاقة النظيفة

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استكمال تركيب أول نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة الرئيسية في منطقة جبل علي الحرة (جافزا)، في خطوةٍ مهمة تدعم مسيرة المصرف نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتقليص بصمته الكربونية تماشيًا مع خطته لتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي المشروع في إطار التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالحد من بصمته البيئية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب أهداف المصرف وسعيه لخفض الانبعاثات الناتجة عن التمويل بحلول 2030، كما يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية المصرف لعام 2035 التي تركز على دمج معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف عملياته.

وصُمّم نظام الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة الرئيسية لتقليل الانبعاثات من النطاق 2 المرتبطة بالمباني والمرافق، عبر التحوّل إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في مؤتمر المناخ COP28 بالتحول إلى حلول عملية ومنخفضة الانبعاثات لمواجهة التغير المناخي، ويعكس المشروع استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لتحقيق الحياد المناخي عبر تقليص الانبعاثات ودعم التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.

ويشكّل المشروع خطوة مهمة في مسيرة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو الاستدامة، حيث يركّز المصرف على تنفيذ تغييرات عملية طويلة الأمد تسهم في تقليل أثره البيئي وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يسهم النظام في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة، ما يعكس جهود المصرف المستمرة لدعم مشاريع هادفة تحقّق قيمة بيئية واقتصادية.