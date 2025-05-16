الإمارات للألمنيوم تواصل خطط بناء أول مصنع في الولايات المتحدة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن التقدم في خططها لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1980.

ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، أي ما يعادل ضعف إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الأساسي للحياة العصرية والأمن القومي، وتلبي واردات الألمنيوم الأولي حوالي 85% من احتياجات الصناعة الأمريكية، بدءاً من قطاع السيارات وصولاً إلى الطيران والبناء.

وستبدأ أعمال بناء مصنع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الولايات المتحدة بعد استكمال دراسة الجدوى بحلول نهاية 2026، مع بدء إنتاج المعدن المصهور قبل نهاية العقد الحالي. وتخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لاستثمار 4 مليارات دولار في هذا المشروع.

وسيتم إنشاء مصنع إنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما، وذلك بعد الانتهاء من اتفاقيات توفير الطاقة الكهربائية طويلة الأجل بأسعار تنافسية للمصنع، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي ستقدمها حكومة الولاية. ووصلت المفاوضات بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة «الخدمات العامة في أوكلاهوما» وحكومة الولاية إلى مراحل متقدمة.

اتفاقية حصرية

ووقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية حصرية حصلت بموجبها على خيار استئجار أرض في المنطقة الصناعية في ميناء «تلسا إنولا» في ولاية أوكلاهوما، ويقع ميناء «تلسا إنولا» على نظام الملاحة عبر نهر أركنساس مكليلان-كير (M-KARNS)، الذي يتصل بنظام نهر المسيسيبي ويوفر وسيلة فعالة لنقل الشحنات.

فرص العمل

وقال كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما: «نتطلع إلى ترسيخ القطاع الصناعي في ولاية أوكلاهوما، ووجدنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشريك الأمثل لتحقيق تطلعاتنا. وقد تعاونا مع الشركة على مدار أكثر من عام في وضع خطط بناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود في ولايتنا، والذي سيشكّل مركزاً صناعياً استراتيجياً يسهم في توفير فرص العمل للسكان وتعزيز مرونة الاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة».

تلبية الطلب

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وتمتلك المهارات والتكنولوجيا ورأس المال اللازم لتطوير صناعة صهر الألمنيوم في الولايات المتحدة».

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر سوقاً مهمة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونتطلع إلى بناء أول مصنع ألمنيوم أمريكي متطور في ولاية أوكلاهوما لتلبية الطلب القوي على الألمنيوم عالي الجودة «المصنوع في أمريكا»، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مميزة في مسيرة شركتنا مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 4,000 وظيفة محلية في مجال البناء خلال مرحلة الإنشاء، وعند بدء تشغيله سيوفر حوالي 1,000 وظيفة مباشرة ودائمة.

ومن المتوقع أن يسهم مصنع الألمنيوم الأولي في تطوير مركز صناعي محلي متخصص في هذا القطاع، مما يعزز فرص العمل ويضيف نشاطاً اقتصادياً إلى سلسلة التوريد والصناعات التحويلية التي تعتمد على الألمنيوم.

وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات صهر الألمنيوم، حيث طورت تقنياتها الخاصة على مدار أكثر من 35 عاماً، وسيتم استخدام هذه التقنيات في بناء المشروع الجديد.

وتُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الأسواق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إذ يستخدم مصنّعو منتجات الألمنيوم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة المعدن الذي تنتجه الشركة. وتتخذ شركة «EGA America»، التي تشرف على توزيع منتجات الشركة في الولايات المتحدة، من مدينة سانت لويس بولاية ميزوري مقراً لها.

وتنتج الشركة الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة من خلال حصتها البالغة 80% في شركة «سبيكترو ألويز» بمدينة روزماونت في ولاية مينيسوتا، والتي استحوذت عليه في عام 2024. وتستثمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز السعة الإنتاجية الحالية التي تبلغ 110 آلاف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم المعاد تدويرها، من خلال إنتاج أسطوانات الألمنيوم المعاد تدويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف طن، ومن المتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من 2025، مع مواصلة زيادة الإنتاج على مدار العام.