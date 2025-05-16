برنامج حافل للقرية العالمية آخر أيام موسمها 29

تستعد القرية العالمية، للترحيب بضيوفها في أيام الأخيرة وآخر عطلة نهاية أسبوع من الموسم 29 الحالي ودعت الوجهة العائلية الجميع للاستفادة من أروع صفقات التسوق الخاصة بنهاية الموسم والعروض التي تقدمها للجميع بما يشمل عرض الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، إضافةً إلى خيارات المأكولات والمشروبات العالمية اللامحدودة.

ويمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع بتجربة تسوق عالمية لا مثيل لها من خلال أكثر من 3,500 منفذ بيع في 30 جناحاً ثقافياً، واغتنام الفرصة لاقتناء أروع الحرف اليدوية والاكسسوارات والهدايا التي تعرض بصفقات رائعة خاصة بنهاية الموسم.

كما تمنح القرية العالمية الفرصة للعائلات للاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، إضافةً إلى ساعات العمل الإضافية، بحيث تستقبل ضيوفها يومياً لغاية 1 بعد منتصف الليل، مع عروض مذهلة للألعاب النارية التي ستضيئ سمائها في كل ليلة لتختتم مع ضيوفها ومحبّيها من العائلات والأصدقاء الموسم الأضخم لها على الإطلاق في أجواء غامرة ومليئة بالروائع.