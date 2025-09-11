غرفة تجارة دبي تنظم فعالية توعوية لتعزيز دمج أصحاب الهمم في القطاع الخاص

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية توعوية تهدف إلى تعزيز دمج أصحاب الهمم في القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير بيئة العمل الملائمة لهم في مختلف المجالات.

وبحضور أكثر من 100 مشارك من ممثلي مجتمع الأعمال، شكلت الفعالية التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، منصة حوار فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية، لتحديد أبرز التحديات التي تواجه دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل، واستعراض أفضل الممارسات والحلول الممكنة، وتسليط الضوء على التجارب الواقعية للموظفين من أصحاب الهمم، كما أتاحت الفعالية مساحة للحوار البنّاء، وصياغة استراتيجيات عملية تسهم في تطوير بيئات عمل أكثر شمولاً وسهولة في الوصول.

وقالت مها القرقاوي نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير منظومة متكاملة، تكفل حق العمل لأصحاب الهمم، وتحفز مساهمتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالمعارف، وأفضل الممارسات والتجارب الفعلية اللازمة لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل».

وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين من هيئة تنمية المجتمع في دبي وشرطة دبي وطيران الإمارات، وتم خلالها استعراض أطر السياسات المعتمدة في إمارة دبي لدعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال التوظيف الشامل والبنية التحتية الداعمة، وذلك من خلال الاطلاع على دراسات حالة عكست استراتيجيات ملموسة، وتجارب تطبيقية ناجحة، كما تم بحث أحدث الابتكارات والأدوات المصممة لدعم أصحاب الهمم في بيئة العمل، وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واستقلالية.

كما قدّم أحد أصحاب الهمم تجربته الشخصية في بيئة العمل خلال الفعالية، مستعرضاً نجاحه في تجاوز التحديات التي واجهته أثناء تأدية مهامه الوظيفية، من خلال الدعم المؤسسي والتسهيلات التي أُتيحت له.