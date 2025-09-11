دبي للسلع المتعددة يبرم شراكة مع الوكالة الكورية الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة، توسيع نطاق حضوره في آسيا، من خلال توجه استراتيجي جديد نحو كوريا الجنوبية، والذي تُوِّجَ بإبرام شراكة رفيعة المستوى مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي وُقِّعَت خلال فعاليات جولته الترويجية العالمية «وجد من أجل التجارة»، التي أقيمت في سيول، في خطوة تؤكد عمق الروابط الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى إرساء إطار عمل استراتيجي، يتيح لكل من مركز دبي للسلع المتعددة، و«الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات»، تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تشجيع الشراكات القائمة على الابتكار، وتسريع وتيرة التوسع العالمي للشركات الكورية الناشئة انطلاقاً من دبي، للاستفادة من بيئتها الاقتصادية الحيوية، وموقعها الاستراتيجي الفريد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدّم مركز دبي للسلع المتعددة، الدعم اللازم والمصمم خصيصاً للشركات الكورية الجنوبية المؤهلة، حيث يشمل ذلك تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتقديم الإرشادات اللازمة لدخول الأسواق، وضمان اندماجها السلس في منظومته التكنولوجية التي تشهد نمواً متسارعاً، لتمكينها من تحقيق النجاح والازدهار.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمثل شراكتنا مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات خطوة محورية لتحفيز تدفقات جديدة لرأس المال بين دولة الإمارات وكوريا، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، ودعم الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد العالمي انطلاقاً من دبي. ويتزامن هذا الإعلان مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا حيز التنفيذ، وهو ما يعزّز ممرات التجارة والاستثمار، ويخلق فرصاً تجارية جديدة لكلا الجانبين. ومع احتضان المركز لأكثر من 110 شركات كورية، فإننا الوجهة المفضلة في المنطقة للشركات الكورية، وهي مكانة ستسهم هذه الشراكة في تعزيزها وترسيخها، بما يفتح آفاقاً أرحب للنمو والازدهار المتبادل».

وقال يون كيو بارك رئيس الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA): «فيما نمضي قدماً نحو عصر الذكاء الاصطناعي، تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية على طريق إرساء شراكة مثمرة، تعود بالنفع على بلدينا. فمن خلال هذا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، ستسهم شركاتنا في تلبية الاحتياجات التي تسعى دبي إلى دعمها، في حين ستعمل دبي بدورها على دعمنا في الجوانب التي نواجه فيها بعض التحديات، وبهذه الطريقة سنعزز قدرتنا الجماعية على المنافسة والازدهار على الساحة العالمية، وتحقيق ريادة مشتركة في اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار».

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً ما يزيد على 110 شركات كورية جنوبية، مسجلاً نمواً في أعدادها، تجاوز 16 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وبالنظر إلى مكانة كوريا الجنوبية التي تُصنَّف واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً في العالم، فإنها تمثل شريكاً طبيعياً لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يواصل بدوره توسيع منظومته التكنولوجية سريعة النمو، والتي تحتضن اليوم قرابة 3,400 شركة متخصصة في هذا المجال الحيوي، ما يخلق فرصاً هائلة للتعاون وتبادل الخبرات التقنية. واستقطبت نسخة سيول من جولة «وجد من أجل التجارة»، 130 من كبار المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعات الصناعية في كوريا.