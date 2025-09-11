«إمستيل» تطلق أول مشروع تجريبي للسخانات الكهربائية بصناعة الحديد

أعلنت مجموعة إمستيل، إبرام شراكة استراتيجية مع «دانييلي»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الصناعات المعدنية، لإطلاق أول مشروع تجريبي لإنتاج السخان الكهربائي التشغيلي للغاز (ePGH) في قطاع الحديد.

وتمثل هذه المبادرة محطة محورية في مسيرة الجهود التي تبذلها إمستيل لإزالة الكربون، وتؤكد دورها الرائد في دفع جهود المنطقة لاعتماد عمليات صناعية متقدمة ومنخفضة الانبعاثات.

ويستبدل المشروع السخانات التقليدية العاملة بالغاز الطبيعي ببديل كهربائي في مصانع الاختزال المباشرالتابعة لـ«إمستيل»، ما يسهم في خفض أكثر من 2.200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً باستخدام الكهرباء النظيفة.

ويعكس هذا الابتكار التزام الشركة بخفض الانبعاثات 40% بحلول 2030 بقطاع أعمال الصلب لديها، كما يعد خطوة أساسية باستراتيجيتها الأشمل للحديد المستدام.

وتم تصميم النظام بالتعاون مع قسم البحث والتطوير بشركة دانييلي الإيطالية، وخضع لسلسلة من عمليات المحاكاة والاختبار والنمذجة الدقيقة لضمان تحقيق أفضل أداء ضمن البيئات الصناعية.

وتنطلق المرحلة التجريبية للمشروع بقدرة 1.3 ميجاوات، تمهيداً للتوسع لاحقاً إلى قدرة تبلغ 22.7 ميجاوات، ما يمهد الطريق لإحداث نقلة نوعية بجهود إزالة الكربون من العمليات الحرارية بالصناعة. ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه على مستوى العالم في صناعة الحديد، ويشكل في الوقت نفسه نموذجاً قابلاً للتوسع يمكن اعتماده في خطط التحديث المستقبلية.