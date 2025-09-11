2800 عارض في الدورة 46 لمعرض «الخمسة الكبار» بدبي

تستقطب الدورة 46 من معرض «الخمسة الكبار جلوبال»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، المقرر إقامتها من 24 وحتى 27 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 2800 جهة عارضة، وما يزيد على 8500 أخصائي من مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البناء والتطوير الحضري، بدءاً من التخطيط، مروراً بالبناء، ووصولاً إلى التشغيل وخدمات ما بعد البناء.

قيمة المشاريع

وتبلغ قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها 7 تريليونات دولار مدفوعة بالرؤى الوطنية الطموحة لدول المنطقة، وبرامج التطوير الحضري واسعة النطاق. وتواصل المنطقة استقطاب المستثمرين العالميين بعد ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الأسواق الغنية بالفرص الواعدة في العالم، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية السعودية 2030، بما يضفي مزيداً من الزخم على القطاع.

طلب متنامٍ

تُعزى مستويات الطلب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى مجموعة من المشاريع الطموحة واسعة النطاق، التي ترسم ملامح المشهد العالمي. وتسهم هذه المشاريع الحالية والمقبلة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في تسريع الاستثمارات وجداول التسليم الزمنية وزيادة التوقعات في السوق. وفي ضوء الخطط لإقامة مشاريع بقيمة 9.18 تريليونات دولار أمريكي تتوفر العديد من الفرص العملاقة في المنطقة (المصدر: فينتشرز أون سايت).

ويقدم المعرض أكثر من 60,000 من أفضل المنتجات والخدمات والأنظمة والحلول، وتستضيف الفعالية أكثر من 400 متحدث، خلال أربعة قمم، ويستضيف المعرض هذا العام سلسلة من تسع فعاليات متخصصة، ترتبط كل منها بأولويات ناشئة في قطاع البناء. ويسلط معرض Big 5 Heavy الضوء على أحدث التطورات في مجال الآلات والمركبات وحلول الرفع المتقدمة، فيما يبرز معرض Totally Concrete خصائص المتانة والصلابة في المواد والهياكل. ويستعرض معرض Marble & Stone World الابتكارات في مجالات الحجر وتصميمه، والآليات المستخدمة فيه، وتطبيقاته المتنوعة، بينما يركز معرض Urban Design & Landscape على تطوير أساليب مستدامة لتخطيط وتطوير البيئة العمرانية،

ويعود معرض النوافذ والأبواب والواجهات، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأفكار المتعلقة بأنظمة واجهات المباني والغلاف الخارجي. ويركز معرض HVACR World على أحدث الابتكارات في مجالات التبريد والتدفئة وجودة الهواء، كما توفر فعاليات معرض LiveableCitiesX وفيوتشر إم إم وجيو ورلد، رؤى حول مرونة المدن، وإدارة المرافق، والتقنيات الجغرافية المكانية، لتقدم تجربة معرفية متكاملة للحضور. وتستقطب نسخة عام 2025 شركات وعلامات تجارية تمثل أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها ألمانيا وإيطاليا والصين وتركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما يضيف المشاركون الجدد، مثل جورجيا والمغرب، تنوعاً إضافياً إلى المشهد العالمي للمعرض، ما يعكس اتساع رقعة المشاركة، وتنامي الاهتمام الدولي به.