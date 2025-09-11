«فيند» تطلق عملياتها في دبي لدعم التجارة خليجياً

أعلنت فيند، شركة التكنولوجيا الهندية المتخصصة في تجارة التجزئة المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها في دبي، في خطوة تمثل بداية توسعها العالمي.

ويأتي دخول الشركة إلى دولة الإمارات، كخطوة استراتيجية، تتماشى مع رسالتها الأوسع في إحداث تحول في قطاع تجارة التجزئة الموحّدة عبر الأسواق سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وسيعمل المكتب الجديد للشركة بـ«دبي كوميرسيتي»، كمقر إقليمي ومركز لتجربة العملاء، بما يُسهم في تسريع عملية توطين الشركة، ودعم العلامات التجارية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتعزز وجود الشركة في دبي، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع يافي تكنولوجيز التي ستتولى قيادة العمليات الإقليمية، وضمان الامتثال، وتقديم الدعم التجاري على مدار الساعة.

وفي وقت يواجه فيه العاملون بتجارة التجزئة في المنطقة أنظمة عمل متفرقة، وتوقعات متزايدة من المستهلكين، تُقدّم منصة فيند السحابية المعيارية حلاً ملائماً.