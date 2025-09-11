«جي إف إتش بارتنرز مانري» تطلق منشأة لوجستية في «جافزا»

أعلن «جي إف إتش بارتنرز مانري»، الصندوق المتخصص في الاستثمار العقاري، والذي تديره «جي إف إتش بارتنرز ليمتد»، عن انطلاق أعمال البناء رسمياً لمنشأة لوجستية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وذلك بالشراكة مع «مجموعة بالمون» بصفتها مدير التطوير.

وشهد حفل وضع حجر الأساس عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية» في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والضيوف المرموقين، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ودوره المحوري في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة على خريطة قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة.

ويمتد المشروع على مساحة 214.000 قدم مربعة. وجرى تصميم المنشأة وفق أرقى المعايير العالمية، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والمرونة في التوسّع، إضافة إلى توفير بيئة مثالية للمستأجرين، بما يتماشى مع الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية عالية الجودة، خصوصاً في القطاعات سريعة النمو.

منشأة جديدة

وتُقام المنشأة على مساحة مبنية تبلغ 144.000 قدم مربعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 32.000 منصة تخزين. وتضم أرضية مستوية بدرجة عالية، و16 رصيف تحميل، إضافة إلى مساحة مكتبية حديثة تمتد على 15.000 قدم مربعة، تشمل منصة علوية مطلّة مباشرة على ميناء جبل علي التابع لـ«دي بي ورلد».

ويعكس التصميم حرصاً على تحقيق أقصى استفادة من المساحة الإنشائية عبر تعزيز القدرة التخزينية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والمرونة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2027، فيما تجري حالياً مناقشات متقدمة مع أحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية في المنطقة لاستئجار جزء من مساحة المشروع.