«راكز» تختتم جولة في الصين لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

اختتم وفد من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للهيئة، جولة شملت أربع مدن صينية رئيسة هي: شينزين، نينغشيا، شيامن، وهانغتشو، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات والصين.

وعقد وفد «راكز» سلسلة اجتماعات مع نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات صناعية متنوعة، شملت، المركبات الكهربائية الذكية، وتصنيع الأثاث المتخصص، والطائرات بدون طيار للاستخدامات التجارية، ومواد وتقنيات البناء الحديثة، وحلول التغليف المتقدمة، والصناعات التحويلية عالية القيمة.

وأجرى الوفد مباحثات مع مسؤولين من حكومة لونغهوا – شينزن، واتحاد رجال الأعمال الإماراتيين في مقاطعة قوانغدونغ، ومجموعة الصين الوطنية لمواد البناء، ركّزت على تعزيز التكامل الصناعي واستكشاف فرص شراكات تجارية مستدامة.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق «راكز» خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودولة الإمارات، أهمية التحول النوعي الذي شهدته المناطق الحرة الإماراتية، وفي مقدمتها «راكز»، من منصات تقليدية إلى منظومات اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات العالمية.

وشارك أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، في منتدى التعاون الدولي لطريق الحرير البحري، ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، حيث استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة والمزايا التنافسية التي تقدمها «راكز».

وتحتضن راكز اليوم أكثر من 300 شركة صينية مزدهرة، تنشط في قطاعات متعددة تشمل أنظمة الإضاءة بتقنية LED، والتغليف وإعادة التدوير والهندسة وصناعات الأغذية والمشروبات والتصنيع الذكي. وتضم المنطقة عموما ما يزيد على 35 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 50 قطاعاً.