«تيرن» تجمع تمويلاً بـ 33 مليون دولار

أعلنت مجموعة «تيرن»، المنصة العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة في تنقّل الكفاءات الطبية، والتي أسسها «أفيناف نيغام» المقيم في دبي، عن جمع 24 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة «أ»، وذلك بعد جولة تمويل تأسيس ناجحة العام الماضي فاقت التوقعات.

ويضع هذا التمويل المجموعة في صدارة الجهود التي تبذلها دول الخليج لتوسيع الطاقة الاستيعابية السريرية.

وبذلك يصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه «تيرن» إلى 33 مليون دولار، وذلك بعد جولة التمويل التأسيسي الناجحة التي تجاوزت التوقعات العام الماضي.

وسيُستخدم هذا الاستثمار في توسيع المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية.