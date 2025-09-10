سكان الإمارات يعتمدون القنوات الرقمية لإجراء تحويلاتهم المالية

أعلنت «فيزا»، عن نتائج استطلاع رأي أجرته في الإمارات تحت عنوان «التحويلات المالية: تبنّي القنوات الرقمية 2025» وأظهرت النتائج تزايد أهمية التطبيقات الرقمية في الإمارات كوسيلة لإرسال الأموال إلى الخارج.

وكشف البحث عن أن نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات يفضلون إرسال الأموال إلى الخارج عبر التطبيقات الرقمية بدلاً من المواقع التقليدية.

وأشار نصف المستطلعة آراؤهم بنسبة 50% أن سهولة الاستخدام تُمثل أبرز أسباب اختيار التطبيقات الرقمية، إضافة إلى 47% الذين أشاروا إلى عناصر الأمان والخصوصية والسرعة من بين أهم العوامل المؤثرة.

وتواصل التحويلات المالية أداء دورها المحوري وتمكين المقيمين في الإمارات من دعم عائلاتهم ومجتمعاتهم في الخارج.

وكشف بحث «فيزا» أن 49% يرسلون الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية أو العائلية، و48% يقدمون دعماً منتظماً لأحبائهم، فيما يقوم 42% بتقديم المساعدة لتغطية النفقات غير المتوقعة.

وأعرب 95% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرسلون الأموال مرة واحدة على الأقل في السنة. ويعكس هذا التوجه تصنيف دولة الإمارات باعتبارها ثالث أكبر دولة مُرسلة للتحويلات المالية على مستوى العالم. ووفقاً لبيانات شركة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فمن المتوقع أن تنمو قيمة التحويلات بمعدل سنوي يبلغ 16,91% لتصل إلى 6,59 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد لطرق التحويل الرقمية، إلا أن هناك فرصاً لزيادة النمو، حيث أشار 32% من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات إلى أن الرسوم المرتفعة تُعد من أبرز التحديات عند إرسال و27% فيما يخص استقبال التحويلات المالية.

المدفوعات الرقمية

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير عام «فيزا» في دولة الإمارات: «تتزايد أهمية المدفوعات الرقمية باعتبارها أداة فعّالة بالنسبة للعملاء في الإمارات، حيث تمكنهم من تقديم الدعم لعائلاتهم ومجتمعاتهم حول العالم. وباعتبارها واحدة من أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات. ومن جانبها، تعمل شركة فيزا بالشراكة مع عملائنا على ابتكار طرق جديدة لتلبية الطلب المحلي على وسائل أبسط وأسرع وأكثر أمانًا لتحويل الأموال دوليًا.»

وتعمل «فيزا» في دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركائها من المؤسسات المالية لتلبية الطلب المتزايد على طرق أكثر سهولة ومرونة وموثوقية لتحويل الأموال دوليًا. وتُعد Visa Direct خدمة مدفوعات تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي بسرعة وأمان عبر شبكة «فيزا» العالمية، ما يساعد الأفراد والشركات والجهات الحكومية على إرسال واستقبال الأموال إلى مليارات البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية المؤهلة حول العالم.

وأطلقت «فيزا» في الإمارات مؤخراً، خدمة Visa+ التي تتيح للمستهلكين استخدام منصة Visa Direct لتحويل الأموال دولياً باستخدام رقم الهاتف المتحرك فقط.