«سيدات أعمال الإمارات» يناقش خطته لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني والعالمي

ناقش مجلس سيدات أعمال الإمارات، خلال اجتماعه الأول للدورة السابعة في مقره بدبي، برئاسة عائشة محمد سعيد الملا، وحضور عضوات المجلس الجدد، ملامح خطته الاستراتيجية للدورة السابعة، والتي تهدف إلى تعزيز دور سيدات الأعمال الإماراتيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركتهن في التنمية المستدامة، بجانب مناقشة النظام الأساسي الجديد للمجلس، وتقديم عرض للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية التي ستوجه عمله خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتضمّن الاجتماع توزيع الأدوار والمسؤوليات بين العضوات، وتشكيل اللجان المتخصصة، إضافة إلى طرح مبادرات نوعية، تعكس طموحات المجلس في تمكين الكفاءات النسائية، وتوسيع مشاركتهن محلياً وإقليمياً ودولياً، كما شهد الاجتماع تعيين النائب الأول والنائب الثاني لرئيسة المجلس بالتزكية.

مسيرة التمكين

وتقدمت عائشة الملا، باسمها واسم عضوات المجلس، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على الثقة الكريمة التي أولتها للمجلس الجديد، مؤكدة أن هذا التعيين يمثل دافعاً لمواصلة مسيرة التمكين التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الإمارات، عبر رؤيتها الملهمة لتحقيق التمكين المتوازن 50/50 بين المرأة والرجل.

وأكدت أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتجديد الالتزام بدعم سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، وتعزيز دورهن في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ صورة دولة الإمارات وجهة عالمية تحتضن الإبداع والابتكار وتؤمن بالاستدامة والتنافسية.

مبادرات مبتكرة

من جهتها، أكدت الدكتورة أمل عبد الله الهدابي النائب الأول لرئيسة المجلس، أن المرحلة الجديدة ستشهد إطلاق برامج تدريبية ومبادرات مبتكرة، تستهدف تمكين الجيل القادم من سيدات الأعمال الإماراتيات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز جاهزية المرأة للمستقبل.

من ناحيتها، شددت الدكتورة آمنة خليفة النائب الثاني لرئيسة المجلس، على أن المجلس سيعمل وفق رؤية ترتكز على خلق بيئة أعمال محفزة للمرأة الإماراتية، قائمة على الابتكار والاستدامة، بما يتيح لها المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منصة قيادية

من جانبهم، أوضح أعضاء المجلس أن رؤيته في دورته السابعة، تقوم على أن يكون منصة قيادية وطنية، تمثل مصالح مجتمع سيدات الأعمال، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوسيع مشاركتها على مختلف المستويات.

ويأتي هذا التوجه، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، بما يؤكد أن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطور، وركيزة لتحقيق التوازن المجتمعي والنهضة الاقتصادية المستدامة.