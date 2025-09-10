دبي ترسخ ريادتها الإقليمية وجهة مفضلة للاجتماعات

حافظت دبي خلال العام الجاري على ريادتها الإقليمية وجهة مفضلة لاجتماعات، حيث تم تصنيفها مجددا في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات التي استضافتها وفقا لكلٍّ من ICCA وCvent، كما حلّت في المركز الأول من حيث عدد المشاركين لكل اجتماع للجمعيات الدولية، بحسب تصنيف ICCA، كما عزّزت Cvent ذلك بإدراج دبي ضمن قائمة أفضل 25 وجهة للاجتماعات في المنطقة. وتؤكد هذه الإنجازات قدرة المدينة الاستثنائية على تلبية احتياجات منظمي الفعاليات الدوليين بكفاءة عالية وبكل سهولة، لترسّخ مكانتها كوجهة رائدة عالميا في قطاع فعاليات الأعمال بمختلف أحجامها وأنواعها.

وحصل "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على جائزة تطوير الجمعيات Association Development Award خلال قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات(ICCA)، التي استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض بالشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

تبادل المعرفة

وقدّمت الجائزة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، تكريماً لجهود “فعاليات دبي للأعمال” في تمكين الجمعيات، وتوثيق التعاون، وتعزيز تبادل المعرفة، والمحافظة على إرث هذا القطاع المهم وفي ذات الوقت زيادة القدرة التنافسية العالمية لقطاع فعاليات الأعمال في المنطقة، وهو يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وكانت هذه الجائزة جزءا من جوائز التقدير التي قدمتها القمة، والتي احتفت بالمبادرات القيادية التي تعزز الابتكار والتعاون والإرث في قطاع فعاليات الأعمال في الشرق الأوسط.

وشهدت القمة اجتماع نخبة من قادة ومسؤولي الجمعيات والجهات المعنية وممثلي الوجهات الإقليمية، لبحث استراتيجيات بناء قطاع اجتماعات يتسم بالمرونة والاستدامة.

أفضل الممارسات

وقد شارك "فعاليات دبي للأعمال" في جلسة نقاش بعنوان:"مستقبل قيادة الوجهة: إطلاق الإمكانات الإقليمية عبر الإبداع والشمولية والاستدامة"، بمشاركة ممثلين من أبوظبي والبحرين وعُمان والأردن. وركزت الجلسة التي أدارتها خامكا دي يونغ، مديرة التعليم والتأثير في الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمراتICCA على أفضل الممارسات لتعزيز التنافسية الإقليمية في قطاع فعاليات الأعمال من خلال الإبداع والشمولية والاستدامة، مع تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون ومشاركة الأفكار والاستراتيجيات لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو عبر الوجهات الرئيسية.

وتجسد الجائزة التزام “فعاليات دبي للأعمال” بتطوير منظومة الجمعيات في دبي. فقد أتاح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنيةDAC الفرصة أمام أكثر من 80 جمعية دولية لتعزيز حضورها في الإمارة. كما يرسخ برنامج "السفير" هذا التوجّه من خلال شبكة تضم أكثر من 370 سفيراً، ممن أسهموا بتقديم 51 عطاء استضافة خلال النصف الأول من عام 2025.

وجهة للأعمال

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "حصولنا على الجائزة يعكس رؤيتنا الاستراتيجية وجهودنا المشتركة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للمعرفة والإبداع. وإننا ندرك أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات بمختلف أحجامها وقطاعاتها من خلال مساهمتها في نمو دبي عبر تبادل المعرفة، وتطوير القطاعات، وتحقيق الأثر الاقتصادي. وقد وفّرت جهات مهمة مثل مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بيئة مناسبة لتمكين هذه الجمعيات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وإننا نفخر بعضويتنا في الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمراتICCA، ونثمن التعاون مع الشركاء والجهات المعنية لتطوير وترسيخ قطاع فعاليات الأعمال على مستوى العالم".

وتأتي مشاركة دبي في قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات تأكيداً لالتزامها بالتعاون مع مسؤولي القطاع في المنطقة والعالم لمناقشة المواضيع والقضايا الرئيسية التي تشكّل مستقبل الفعاليات، بما فيها الاستدامة، وتبنّي الذكاء الاصطناعي، وترك إرث يدوم لسنوات، والسياحة الذكية.

استقطاب الفعاليات

وتتماشى فعاليات القمة بصورة وثيقة مع طموح دبي في استقطاب الفعاليات التي تحفز الإبداع، وتبنّي المعرفة عبر القطاعات، وتحقق تأثيراً اقتصادياً قابلاً للقياس، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. كما تضمن البرنامج دراسة من دبي بعنوان: "من الفعالية إلى الأثر المستدام: كيف حقق مؤتمر عالمي مكاسب اقتصادية فورية وإرثًا طويل الأمد في دبي"، بالإضافة إلى جلسات تتمحور حول التفكير البشري مقابل الذكاء الاصطناعي، والتسويق للوجهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وورشة عمل تفاعلية حول التقنيات المتقدمة لضمان جاهزية القطاع للمستقبل. وتتماشى القمة بشكل وثيق مع طموح دبي في استقطاب فعاليات تُحفّز الإبداع والابتكار، وتبنّي المعرفة في مختلف القطاعات، وتحقيق أثر اقتصادي، بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديةD33 .

وتعتبر قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA، من الأحداث الأساسية ضمن استراتيجية التواصل الدولي لــ"فعاليات دبي للأعمال"، والتي تكتسب أهميتها كمنصة لتوثيق العلاقات وتعزيز التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الدولية، وعقد شراكات تثري منظومة فعاليات الأعمال في المنطقة.