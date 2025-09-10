"سكاي واردز طيران الإمارات" يطلق مكافآت السفر على السياحية الممتازة

أعلن برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" رسمياً عن إتاحة استخدام الأميال لاستبدالها بتذاكر سفر على الدرجة السياحية الممتازة، أمام أكثر من 35 مليون عضو للبرنامج حول العالم. ويتيح برنامج الولاء لطيران الإمارات وفلاي دبي والحائز العديد من الجوائز، لأعضائه إمكانية استبدال الأميال مقابل المكافآت الكلاسيكية أو طلبات الترقية على جميع مقصورات الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات. وتؤكد هذه المبادرة التزام البرنامج بإعادة تعريف تجربة الولاء ومنح أعضائه دائماً مزيداً من المزايا وخيارات السفر.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مكافآت السفر على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أصبحت تحظى بإقبال واهتمام كبير، حيث عملنا على تطوير هذا المنتج منذ فترة، وجاء إطلاقه استجابةً للطلب المتزايد والملاحظات الإيجابية من أعضائنا الراغبين في استخدام الأميال على هذه المقصورة، خصوصاً على الوجهات البعيدة الأكثر شعبية مثل لندن، وسيدني، وملبورن، ونيويورك".

وأضاف: "سيتاح العرض في البداية حصرياً لأعضاء سكاي واردز، على أن يتم توسيعه لاحقاً ليشمل شركاء طيران آخرين، ونحن واثقون أن هذه الإضافة ستُثري تجربة السفر وتُجسد وعد علامتنا بتقديم تجربة السفر بتميز دائم. ونتطلع لأن يحظى عدد أكبر من أعضائنا بفرصة الاستمتاع بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الفاخرة التي تقدم مستوى خدمة يوازي ما تقدمه درجة الأعمال لدى كثير من الناقلات الأخرى".

وأصبح بإمكان الأعضاء الآن استبدال الأميال للحصول على تذاكر كاملة على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة ابتداءً من 15000 ميل للرحلة الواحدة، كما يمكنهم الترقية من الدرجة السياحية إلى الدرجة السياحية الممتازة ابتداءً من 7020 ميل للرحلة الواحدة. ويمكن إجراء طلبات الترقية مسبقاً قبل السفر أو عند كاونتر إنجاز إجراءات السفر، وذلك حسب توفر المقاعد.

كما أطلق البرنامج مؤخراً تذاكر المكافآت الكلاسيكية على جميع رحلات فلاي دبي ابتداءً من 5000 ميل، إلى جانب تحديث أسعار "النقد + الأميال". وخلال فترة الصيف من يونيو (حزيران) إلى أغسطس 2025، تم إصدار نحو نصف مليون تذكرة سفر باستخدام الأميال سواء عبر المكافآت الكلاسيكية أو النقد + الأميال أو مكافآت الترقية، إلى وجهات كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وبانكوك.

وتُعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتجربة نوعية فريدة حازت على اعتراف عالمي، منها جائزة أفضل درجة سياحية ممتازة ضمن جوائز "إيرلاين ريتينغس 2024" وجوائز التميز للطيران 2024، وتتوفر مقصورات الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات المتجهة لأكثر من 66 وجهة حول العالم.

وسيحظى أعضاء سكاي واردز المسافرون على هذه المقصورة بتجربة شاملة تشمل: كاونترات مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في المطار؛ مقاعد جلدية فاخرة باللون الكريمي بمسافة رحبة تصل إلى 40 بوصة، مزودة بمساند للساقين والأقدام؛ مجموعة مختارة من الوجبات الشهية؛ بالإضافة إلى أحدث نظام ترفيه جوي ice مع شاشة بحجم 13.3 بوصة والتي تعد من بين الأكبر في فئتها لمتابعة أكثر من 6500 قناة تضم الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والأخبار.

وفي إطار برنامجها لتحديث 219 طائرة ضمن أسطول طائرتها، أكملت طيران الإمارات حتى الآن تحديث 67 طائرة بالكامل منها 32 طائرة إيرباص A380 و35 طائرة بوينج 777 مع إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة. كما انضم للأسطول 9 طائرات من طراز الإيرباص A350 مجهزة بهذه المقصورة، وسيتم تسلّم 56 طائرة أخرى من هذا الطراز لاحقاً.

وبحلول مارس 2026، ستخدم طيران الإمارات 68 مدينة بطائرات مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة، بما يوفر نحو مليوني مقعد سنوياً على هذه المقصورة، مع خطط لمضاعفة هذا العدد إلى 4 ملايين مقعد سنوياً بحلول نهاية عام 2026.

وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات الإيرباص A380، 56 مقعداً في مقدمة الطابق الرئيسي، بتوزيع 2-4-2 للمقاعد، فيما تضم المقصوة 24 مقعداً بتوزيع 2-4-2 للمقاعد على طائرات البوينج 777، و28 مقعداً في مقدمة الطائرة، بتوزيع 2-3-2 للمقاعد على طائرات الإيرباص A350.