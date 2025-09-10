«أدنوك للإمداد» وNMDC توقعان اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات

وقعت إن إم دي سي جروب، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري وشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات تهدف إلى تعزيز القدرات على تقديم خدمات بحرية شاملة للمشاريع البحرية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ إن إم دي سي جروب، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تعزز الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين إن إم دي سي جروب وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تؤسس إطاراً موسعاً لمواصلة التعاون في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية في أبوظبي. وتشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق بالخدمات البحرية واللوجستيات المتكاملة، ما يعكس التزام الشركتين بدعم قطاع الطاقة البحرية في الإمارة.

نموذج الهندسة

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ إن إم دي سي جروب: على مدار أكثر من 50 عاماً، أثبتت إن إم دي سي جروب ريادتها وخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية المتكاملة وفق نموذج الهندسة والمشتريات والإنشاءات، إلى جانب إدارتها للعمليات اللوجستية المعقدة للمشاريع.

وجاء إطلاقنا لـ «إن إم دي سي - ال تي إس»، أحدث قطاعات المجموعة، لتمكين السوق من الاستفادة من هذه القدرات والخبرات، وفي المقابل، نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في ترسيخ مكانتها رائداً في مجالات دعم الطاقة البحرية وخدمات لوجستيات الهيدروكربونات. ويدير الجانبان أساطيل بحرية تعد من الأكبر في المنطقة ضمن قطاعاتنا.

وأضاف: «إنه من الضروري أن نعمل على مواءمة جهودنا لضمان تعزيز فاعليتنا ضمن قطاعات أعمالنا، بما يحقق الفائدة لأبوظبي وللمساهمين. وسترسخ هذه الاتفاقية إطار عمل محكم بين شركتينا الرائدتين، ما سيمكننا من التركيز على تحقيق التكامل بين قدراتنا في مختلف القطاعات التي تنشط فيها إن إم دي سي جروب وشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إلى جانب تعزيز التعاون، وتقديم قيمة مضافة، وترسيخ تميزنا في السوق، بما يسهم في تعزيز قطاع الصناعات البحرية الحيوي في أبوظبي وخارجها».

حلول متكاملة

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «تدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي طويل الأمد لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في تقديم حلول لوجستية بحرية متكاملة عالمية المستوى تسهم في تعزيز نمو قطاع الطاقة البحرية في دولة الإمارات. ومن خلال دمج خبراتنا مع إن إم دي سي جروب، سنستحدث فرصاً جديدة، ونقدم قيمة مضافة لأدنوك ومساهمينا وعملائنا، ونسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وتواصل شركة أدنوك للإمداد والخدمات تركيزها على تحقيق أداء معزز ضمن قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، من خلال شراكات استراتيجية مثل الاتفاقية الموقعة مع Group NMDC.