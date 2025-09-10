1.9 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس

سجلت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس الماضي 1.9 مليار درهم، محققة نمواً 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عدد التصرفات العقارية خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1389 تصرفاً عقارياً، فيما بلغ عدد التداولات العقارية 1116 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.39 مليار درهم، موضحاً أن منطقة «العامرة» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 100 مليون درهم.

تنوع الفرص

وأوضح المهيري أن الأرقام المسجلة تعكس جودة القطاع العقاري وتنوع فرص الاستثمار وملاءمتها لمختلف شرائح المستثمرين المهتمين بممارسة أعمالهم في إمارة عجمان والاستفادة من مميزاتها الاستثنائية وتنافسيتها العالية، مشيراً إلى تسجيل 214 عملية رهن في أغسطس الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 285 مليون درهم، حيث سجلت أعلى قيمة رهن بـ 33 مليون درهم في منطقة «ليوارة 2».

وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الياسمين».