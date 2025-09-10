طيران الإمارات تشغّل الإيرباص A350 الجديدة إلى هانغتشو

أعلنت طيران الإمارات، عن تشغيل طائرة إيرباص A350 على رحلتها اليومية إلى مدينة هانغتشو الصينية من 26 أكتوب 2025 وتأتي الخطوة بعد 3 أشهر فقط من تدشين الخدمة إلى وجهتها الجديدة في البرّ الرئيسي للصين، بما يعكس التزام الناقلة الراسخ بتوفير تجربة سفر استثنائية للمسافرين من وإلى هذه المدينة الحيوية.

وستعمل طائرة الإيرباص A350 على الرحلة "إي كيه 310" التي تغادر دبي الساعة 04:15 وتصل إلى هانغتشو الساعة 16:00، أما رحلة العودة "إي كيه 311" فتغادر هانغتشو الساعة 00:10 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 06:10. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وهانغتشو)

تجربة محسنة

وقال عادل كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "شهد العام الماضي استثمارات كبيرة في عملياتنا بالبرّ الرئيسي للصين، من خلال إطلاق وجهات جديدة وتقديم تجربة سفر محسنة بفضل أحدث منتجاتنا على متن الطائرة. ويُعد تشغيل طائرة A350 إلى هانغتشو خطوة طبيعية ضمن استراتيجيتنا، إذ نواصل تقديم أحدث منتجاتنا لوجهاتنا في الصين. كما تمثل هذه الطائرة إضافة نوعية إلى مزيج أسطولنا القائم في الصين، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائرة الإمارات A350 الجديدة".

وتُعد طائرة الإيرباص A350 أول طراز جديد ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008، لتكمل مزيج الطائرات الحالية من طراز البوينج 777 والإيرباص A380، وكلاهما يخدم البرّ الرئيسي للصين. وتضم المقصورة الداخلية الجديدة تصاميم أنيقة وعصرية بمساحات رحبة وأسقف مرتفعة وممرات أوسع في جميع الدرجات. وصُممت الطائرة مع مراعاة راحة العملاء، حيث توفر نقاط تواصل رقمية سلسة ونظام ترفيه جوي متطور يرتقي بتجربة السفر.

الخيارات الفاخرة

ومع تشغيل الطائرة الجديدة، تطرح طيران الإمارات مقصورة الدرجة السياحية الممتازة إلى هانغتشو، بما يوسع من الخيارات الفاخرة المتاحة للمسافرين من وإلى المدينة. وتمنح هذه الدرجة تجربة أقرب إلى درجة الأعمال لدى كثير من الناقلات، من خلال مقاعد جلدية فسيحة قابلة للإمالة مزودة بمساند كاملة للساقين والأقدام ومسند رأس قابل للتعديل. كما تشمل منافذ شحن فردية، وطاولة جانبية للمشروبات، وشاشة تلفزيونية بقياس 13.3 بوصة، وأطقم مستلزمات سفر مجانية على رحلات مختارة وتشكيلة مختارة من المأكولات والمشروبات الراقية.

وتأتي الطائرة بتقسيم الثلاث درجات، وتضم 32 مقعداً لدرجة الأعمال بتوزيع 1-2-1، و21 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-3-2، و259 مقعداً للدرجة السياحية بتوزيع 3-3-3 للمقاعد.