رئيس جمعية المتداولين: أسواق المال الإماراتية ترسّخ موقعها مركز جذب إقليمياً وعالمياً

أكد محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً بفضل بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية رقمية متقدمة، مشيراً إلى أن الابتكار المالي والتحول الرقمي أصبحا جوهر الاستراتيجية التنموية في قطاع الأسواق. وأوضح أن المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، المزمع عقده في 15 - 13 نوفمبر المقبل في دبي، سيشكل منصة إقليمية محورية لبحث تكامل التكنولوجيا مع الأسواق الاستثمارية.

وأضاف في تصريحات أن الأسواق المالية تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي، لدورها في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو استثمارات إنتاجية تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي، ولفت إلى أن القيمة السوقية المجمعة للأسواق المالية الإماراتية لامست سقف الـ 4 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تواصل هذا الزخم، ما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة غيّر مشهد التداول والاستثمار، وأتاح الوصول الفوري للمعلومات، وتقديم خدمات تداول ذكية، ورفع كفاءة الأسواق. وذكر أن التطور التقني لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية لمواكبة التحديات، مؤكداً أن الإمارات تسبق كثيراً من الاقتصادات الناشئة في هذا المسار، مشيراً إلى أن الابتكار المالي عنصر حاسم في تعزيز التنافسية، خصوصاً مع صعود أدوات مالية جديدة مثل الأصول الرقمية والصناديق الذكية.

وعن دبي، قال إنها باتت نموذجاً عالمياً لتكامل البنية المالية والتقنية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخططها الاستباقية، لتصبح حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، وقال إن بورصة دبي استقطبت خلال عام 2024 وحده أكثر من 20 إدراجاً جديداً، بقيمة سوقية تتجاوز 120 مليار درهم، في مؤشر واضح على جاذبيتها المتزايدة.