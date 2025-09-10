«بروبرتي فايندر» تُعلِن عن استثمار بقيمة 525 مليون دولار بقيادة «بيرميرا»

أعلنت «بروبرتي فايندر»، عن استثمار إجمالي بقيمة 525 مليون دولار في الشركة، تقوده صناديق استثمارية بإدارة «بيرميرا»، بالإضافة إلى مساهمة رأسمالية كبيرة من صناديق تديرها «بلاكستون جروث». ويمثل هذا الاستثمار المشترك حصة أقلية مؤثرة.

وفي إطار هذه الصفقة، باعت «جنرال أتلانتيك»، التي تُعد مساهماً رئيساً في «بروبرتي فايندر» منذ عام 2018، جزءاً من حصتها مع احتفاظها بحصة أقلية مؤثرة. وتجلب كلٌّ من «بيرميرا» و«بلاكستون» و«جنرال أتلانتيك» خبرات عالمية وسجلاً حافلاً بالاستثمارات الناجحة في شركات الإعلانات العقارية الرقمية وتعكس مشاركة هذه الشركات الثلاث ثقتها الكبيرة بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها «بروبرتي فايندر» وقدرتها على النمو في سوق الإعلانات العقارية الكبير والمتطور في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق أعمال الشركة.

ويُقدَّر حجم سوق العقارات في الإمارات الذي يمثل السوق الأكبر لـ«بروبرتي فايندر»، بنحو 160 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بنموه بنسبة تقارب 13% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بروبرتي فايندر»: «تمثل هذه الشراكة لحظة فارقة في مسيرة «بروبرتي فايندر». ونرحب بـ«بيرميرا» و«بلاكستون» إلى جانب «جنرال أتلانتيك» كمستثمرين استراتيجيين. وتجدر الإشارة إلى أن إتمام هذه الصفقة يخضع للحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.