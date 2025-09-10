مبادلة و«أنتلر» و«هب 71» تطلق البرنامج الوطني للمؤسسين

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بالشراكة مع «أنتلر»؛ المستثمر العالمي الرائد في دعم الشركات الناشئة، و«هب 71»؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن إطلاق «البرنامج الوطني للمؤسسين»؛ وهو مبادرة استراتيجية للمشاريع البحثية لمدة 6 أسابيع، بهدف تحويل الأبحاث الجامعية الرائدة إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال.

وتأتي المبادرة امتداداً لاستثمار مبادلة في «أنتلر»، وتجسد التزامها بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى «أنتلر» الإشراف على المراحل الأولى من البرنامج والتي تركز على إطلاق الأفكار، والتحقق من جدوى المشاريع، وتطوير أعمال المؤسسين؛ بينما ستقوم «هب 71»؛ منظومة التكنولوجيا العالمية التي تضم شركات ناشئة ومستثمرين ورواد أعمال مؤسسيين وجهات حكومية ذات توجهات مستقبلية، باستضافة البرنامج والاضطلاع بدور المنصة التي تعنى بتوسيع نطاق هذا البرنامج، وربط الأبحاث الأكاديمية بمنظومة التكنولوجيا والاستثمار الأوسع في أبوظبي.

الدعم التنظيمي

وسيستفيد المشاركون في البرنامج وبشكل منظم، من شبكة علاقات منظومة «هب 71» الواسعة من المرشدين والخبراء المتخصصين والشركاء الاستراتيجيين، كما سيحصل المشاركون على خدمات مخصصة للمؤسسين مثل الامتيازات المتعددة والدعم التنظيمي وفرص الاستفادة من الأسواق والمصممة لتسريع نمو المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة. ومن خلال خبرتها في تشغيل برامج تركز على المؤسسين ودعم الشركات الناشئة في 24 قطاعاً، ستوفر «هب 71» ورش عمل مصممة خصيصاً، تهدف لدعم مرحلة التأسيس، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين بما يساعد على الانخراط في منظومة الابتكار في أبوظبي.

اقتصاد المعرفة

وقال علي المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «نحرص على قيادة جهود الابتكار، لذا نعمل من خلال هذا البرنامج على تحويل الأبحاث الأكاديمية المتميزة وذات الإمكانات العالية إلى مشاريع تجارية قابلة للتطوير. ويعكس هذا التزامنا الأوسع في مبادلة بالعمل على تعزيز آفاق الاستثمار في دولة الإمارات عبر احتضان قطاعات جديدة ومبتكرة عالية النمو، تعزز اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، وتحدث تأثيراً إيجابياً على مجتمعاتنا. ونتطلع من خلال الجمع بين الأوساط الجامعية وأصحاب المشاريع والقطاع الصناعي ضمن إطار وطني واحد، لإنشاء منظومة تعمل محركاً قوياً للنمو الاقتصادي وتنمية الكوادر وتحقيق قيمة طويلة الأمد».

وقال رومان أسونساو، الشريك الإداري لشركة أنتلر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «تتمتع أبوظبي بمكانة مرموقة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار القائم على البحث. ويعكس هذا البرنامج التزاماً مشتركاً بربط الكوادر والمواهب الناشئة بالشركات والبنية التحتية التي تساعدهم على تحقيق النجاح».

تمكين الكوادر

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة «هب 71»: «يعد تمكين الكوادر والمواهب الوطنية لتحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية قابلة للتطوير أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات الناشئة المحلية في أبوظبي. ومن خلال شراكتنا، ستوفر «هب 71» للمشاركين إمكانية الاستفادة المباشرة من الوسائل والأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء مشاريعهم وتوسيع نطاقها. ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لريادة الأعمال والابتكار».

ويستهدف البرنامج الكوادر البحثية الواعدة من أبرز جامعات أبوظبي الرائدة. حيث سيحظى المشاركون الذين سيتم اختيارهم بفرصة الانضمام إلى منهج دراسي مصمم بعناية يشمل ورش عمل وتدريباً واكتساب خبرة في مجالات محددة، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات العالمية الواسعة لمبادلة و«أنتلر» و«هب 71». ولعل أبرز ما يميز هذا البرنامج تركيزه القوي على التعاون المؤسسي، ما يمهد الطريق للشركات الناشئة للشراكة مع شركات راسخة في التجارب الأولية، والتطوير المشترك، والاستفادة من البنية التحتية والدعم الاستراتيجي.