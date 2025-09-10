«كابيتال دوت كوم»: التداولات تقفز 42.5% في النصف الأول

تواصل «كابيتال دوت كوم» قصة نجاحها العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات بعد أقل من عامين من انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وافتتاحها مقراً إقليمياً في دبي. وأعلنت «كابيتال دوت كوم» المنصة العالمية للتداول ذات النمو السريع، عن ارتفاع ملحوظ في نشاط التداولات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تعكس أحجام التداول الإجمالية، والأداء الإقليمي توسع حضور المنصة عالمياً، واستقطابها لعملاء جدد من المنطقة ومن أسواق جديدة حول العالم.

وبلغت قيمة التداول العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 42.5% مقارنة بـ1.06 تريليون دولار في النصف الثاني من 2024. وقفزت قيمة التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 52%، متجاوزة بذلك معدل النمو العالمي، لتصل إلى 804.1 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ528.6 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، ما يمثل 53.3% من إجمالي التداولات العالمية، وبلغ نصيب دولة الإمارات 71.7% من التعاملات الإجمالية للمنطقة.

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «المسار الصاعد للنمو الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2025 يعكس تسارع عمليات التوسع للشركة، انطلاقاً من دولة الإمارات، وقدرتنا على استقطاب وجذب متداولين جدد في أسواق متنوعة، وتوفير أفضل الخدمات لهم». وأضاف: «تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً ودولة الإمارات خصوصاً تحقيق معدلات نمو استثنائية، حيث يتمتع المتداولون فيها بالثقة والاحترافية. وفي الوقت ذاته، تظل أوروبا مساهماً قوياً في أدائنا العالمي، ما يعزز مكانتنا منصة دولية موثوقة».