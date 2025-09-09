«ريفولوت» تحصل على الموافقة المبدئية لترخيص خدمات الدفع في الإمارات

أعلنت شركة ريفولوت، تطبيق الخدمات المالية العالمي الذي يضم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم، حصولها على الموافقة المبدئية لترخيص مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة (الفئة الثانية) من مصرف الإمارات المركزي (CBUAE) في خطوة مهمة نحو إطلاق «ريفولوت» لخدماتها في الإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم تجربة منتجات شاملة للعملاء.

وتمثل الإمارات سوقاً حيوياً للنمو بالنسبة لـ«ريفولوت» وذلك بفضل اقتصادها الديناميكي ومعدلات التحول الرقمي المرتفعة وموقعها الاستراتيجي مركزاً مالياً عالمياً. وتسهم البيئة التنظيمية الاستشرافية في المنطقة والطلب القوي على الحلول المالية المبتكرة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتوسع. من خلال التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي، تستعد «ريفولوت» لتقديم نتائج استثنائية للعملاء، ما يفتح حقبة جديدة من المرونة المالية في المنطقة.

وقالت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج لريفولوت: «إن الحصول على الموافقات المبدئية من مصرف الإمارات المركزي خطوة محورية اتخذتها «ريفولوت» في المنطقة. هدفنا هو تمكين الأفراد هنا من الوصول إلى أدوات مالية متطورة توفر الشفافية والمرونة والتحكم، مع معالجة التحديات في المشهد المالي الحالي. نحن ملتزمون بوضع معيار جديد للخدمات المالية على مستوى العالم، ونتطلع لإطلاق «ريفولوت» في سوق الإمارات الديناميكي».

جذب المواهب

وستكثف «ريفولوت» أيضاً جهود التوظيف في الإمارات خلال الأشهر المقبلة. ومع نهجها الذي يعتمد على العمل عن بُعد أولاً، تتمتع الشركة بموقع فريد يسمح لها بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة، ما يعزز المرونة والشمولية ويوفر الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب عالية المهارة.

وتواصل «ريفولوت» توسيع وجودها خارج أوروبا والمملكة المتحدة، مع عمليات في أستراليا والبرازيل والمكسيك واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند، وهي تعمل على أن تصبح واحدة من أفضل ثلاث تطبيقات مالية في كل سوق تدخلها. ويعزز توسع «ريفولوت» في الإمارات على نطاق أوسع التزام الشركة المستمر بالنمو العالمي وتقديم حلول محلية تعود بالفائدة على العملاء حول العالم. من خلال تأسيس وجود في أسواق رئيسية مثل الإمارات، تواصل «ريفولوت» توسيع نطاقها وتحقيق رؤيتها الشاملة في تمكين الأفراد في أنحاء العالم من التحكم بشكل أكبر في أموالهم.