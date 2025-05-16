هوية جديدة لـ«دبي الإسلامي» في الاحتفال باليوبيل الذهبي

قاعدة موجودات البنك تتجاوز 355 مليار درهم
وخلال مسيرته الممتدة على مدى 50 عاماً، نجح دبي الإسلامي في تنمية قاعدة موجوداته إلى أكثر من 355 مليار درهم (وفق نتائج الربع الأول 2025)، وهو مدرج في سوق دبي المالي.
لحظة فارقة
حضر الحفل معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة البنك ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والفريق الإداري.
وجسّدت الأمسية، التي حملت عنوان «خمسون عاماً من التقدم – نحتفي بالإرث والتقدم والمستقبل»، جوهر مسيرة بنك دبي الإسلامي، الذي ينظر إلى الماضي بفخر ويتطلع إلى المستقبل برؤية جريئة.
وتم خلال الحفل الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للبنك في استعراض فنّي بتقنية الليزر، وجرى تكريم 3 من الموظفين الأوائل في البنك نظير تفانيهم وخدمتهم المتميزة التي تزيد على 40 عاماً متواصلة في البنك.
وكشف دبي الإسلامي عن هوية مؤسسية جديدة وجريئة، تتمحور حول شعار «ويستمر التقدم» ليجسد هذا الشعار جوهر الإرث الريادي لبنك دبي الإسلامي، كما يعكس رؤيته الجريئة للمستقبل، ممثلاً التزام البنك بالنمو المستمر والابتكار والريادة في المشهد المصرفي العالمي.
رؤية لإرث ومستقبل «دبي الإسلامي»
ولطالما كان البنك سباقاً في الابتكار في مجال التمويل الإسلامي، ليس فقط داخل الإمارات، بل على الصعيد العالمي كذلك، ليرسي معايير جديدة في هذا القطاع.
وقد لعبت التوجهات الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات دوراً حاسماً في تهيئة بيئة مواتية أتاحت لمؤسسات عديدة ومنها بنك دبي الإسلامي تحقيق التقدم والازدهار، وتصدر جهود رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.
وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نُركز بحزم على مواصلة إرثنا العريق، وتوسيع نطاق نفوذنا العالمي، وإحداث تغيير مؤثر في القطاع المالي على مستوى العالم».
ويُمثل إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة خطوة جريئة للأمام، تُجسّد قدرتنا على التكيف مع الحفاظ على جذورنا ثابتة بعمق ومستندة إلى المبادئ التي اتسمت بها مسيرتنا».