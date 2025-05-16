هوية جديدة لـ«دبي الإسلامي» في الاحتفال باليوبيل الذهبي

قاعدة موجودات البنك تتجاوز 355 مليار درهم

احتفل بنك دبي الإسلامي، بالذكرى الخمسين لتأسيسه، في مناسبة تمثل حدثاً تاريخياً للبنك ولقطاع التمويل الإسلامي على صعيد عالمي، فقد أسهم البنك منذ تأسيسه في عام 1975، في تشكيل ملامح العمليات المصرفية، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصل اليوم إلى أكثر من 5 ملايين متعامل، ضمن نطاق عملياته الممتد في سبع دول عبر ثلاث قارات.

ولم يقتصر الاحتفال بهذه اللحظة المميزة على استذكار الإنجازات التي حققها البنك على مدى نصف قرن فحسب، بل تم خلالها أيضاً الكشف عن هوية مؤسسية جديدة تعكس رؤية دبي الإسلامي للمستقبل، حيث يظل الابتكار والاستدامة والنمو المدفوع بالأهداف محور استراتيجيته المؤسسية.

وكمؤسسة مصرفية إسلامية تأسست بتوجيهات من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وبرؤية ثاقبة من الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، رحمهما الله، انطلق بنك دبي الإسلامي من فكرة مستقبلية طموحة هدفها مواءمة العمل المصرفي الحديث مع مبادئ الشريعة الإسلامية ليصبح مرجعاً عالمياً اليوم في هذا المجال، ومنارة يُهتدى بها لدوره القيادي والبارز في إرساء أطر العمل المصرفي الإسلامي المعتمدة في أنحاء العالم.

وخلال مسيرته الممتدة على مدى 50 عاماً، نجح دبي الإسلامي في تنمية قاعدة موجوداته إلى أكثر من 355 مليار درهم (وفق نتائج الربع الأول 2025)، وهو مدرج في سوق دبي المالي.

لحظة فارقة

وفي تجمع مبنى كوكاكولا أرينا بدبي، احتشد نحو 4000 موظف وقيادي من بنك دبي الإسلامي للاحتفال بلحظة فارقة في مسيرة البنك الممتدة لخمسة عقود.

حضر الحفل معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة البنك ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والفريق الإداري.

وجسّدت الأمسية، التي حملت عنوان «خمسون عاماً من التقدم – نحتفي بالإرث والتقدم والمستقبل»، جوهر مسيرة بنك دبي الإسلامي، الذي ينظر إلى الماضي بفخر ويتطلع إلى المستقبل برؤية جريئة.

وتم خلال الحفل الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للبنك في استعراض فنّي بتقنية الليزر، وجرى تكريم 3 من الموظفين الأوائل في البنك نظير تفانيهم وخدمتهم المتميزة التي تزيد على 40 عاماً متواصلة في البنك.

وكشف دبي الإسلامي عن هوية مؤسسية جديدة وجريئة، تتمحور حول شعار «ويستمر التقدم» ليجسد هذا الشعار جوهر الإرث الريادي لبنك دبي الإسلامي، كما يعكس رؤيته الجريئة للمستقبل، ممثلاً التزام البنك بالنمو المستمر والابتكار والريادة في المشهد المصرفي العالمي.

رؤية لإرث ومستقبل «دبي الإسلامي»

وقال محمد الشيباني: «فيما يحتفل بنك دبي الإسلامي بمرور 50 عاماً على إرثه العريق والتزامه المتواصل بالتميز، فإننا نُشيد بفخر بالقيم التي شكلت أساس نجاحنا، مرتكزة على النزاهة والثقة والقيادة الحكيمة.

ولطالما كان البنك سباقاً في الابتكار في مجال التمويل الإسلامي، ليس فقط داخل الإمارات، بل على الصعيد العالمي كذلك، ليرسي معايير جديدة في هذا القطاع.

وقد لعبت التوجهات الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات دوراً حاسماً في تهيئة بيئة مواتية أتاحت لمؤسسات عديدة ومنها بنك دبي الإسلامي تحقيق التقدم والازدهار، وتصدر جهود رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نُركز بحزم على مواصلة إرثنا العريق، وتوسيع نطاق نفوذنا العالمي، وإحداث تغيير مؤثر في القطاع المالي على مستوى العالم».

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «احتفالنا باليوبيل الذهبي لهذا الكيان المصرفي العريق لا يعكس فقط النمو الملحوظ الذي حققه البنك، بل يؤكد من جديد التزامه الراسخ بالريادة والابتكار والقيم التي رسّخت مكانتنا كمؤسسة رائدة عالمياً في قطاع التمويل الإسلامي.

ويُمثل إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة خطوة جريئة للأمام، تُجسّد قدرتنا على التكيف مع الحفاظ على جذورنا ثابتة بعمق ومستندة إلى المبادئ التي اتسمت بها مسيرتنا».