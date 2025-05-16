41 % نمو صافي الربح المعدّل لمجموعة «مير» في الربع الأول

أعلنت مجموعة مير، وهي شركة استثمارية استراتيجية تركز على قطاع التجزئة والعقارات التجارية في الإمارات، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث بلغت الإيرادات 540 مليون درهم في الربع الأول 2025، بانخفاض 9% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء ذلك نتيجة لتنفيذ خطة برنامج إطلاق العلامة التجارية لـ«أدكووب» في منافذ البيع، وتراجع أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة، إضافة إلى الأثر الصافي لعدد منافذ البيع التي تم افتتاحها مقابل تلك التي تم إغلاقها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ورغم تراجع صافي الربح المحاسبي من 69.5 مليون درهم في الربع الأول 2024 إلى 51.5 مليوناً في الربع الأول 2025 إلا أن الأداء كان قوياً على أساس معدّل، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل 41%، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون.

وكانت نتائج الربع الأول 2024 تضمنت مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية، قابلها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الدمج.