«فيتش» تثبّت تصنيف رأس الخيمة عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة



ثبّتت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها السنوي، التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي ذلك تأكيداً على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات، وعلى متانة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية.



وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الطموحة في رأس الخيمة، بما في ذلك تطوير منتجعات متكاملة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية عالمية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يعزّز مرونة الاقتصاد المحلي.



ورحبت حكومة رأس الخيمة بالتقرير، مؤكدة أنه يجسد متانة الاقتصاد المحلي، وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من التزام راسخ ورؤية قيادية واضحة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى البعيد.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «يعكس تثبيت التصنيف الائتماني للإمارة استراتيجيتها الاقتصادية الواضحة، وأجندتها الاستثمارية الطموحة، والتزامها الراسخ ببناء اقتصاد متنوع ومستدام.

فقد حققت الإمارة، خلال السنوات الماضية، نمواً ملحوظاً جعل منها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مفضّلة للعيش، والعمل، والاستكشاف.

ونفخر بكوننا من بين أقل الحكومات من حيث مستويات ديون القطاع العام على مستوى العالم، وملتزمون بمواصلة تنفيذ مشاريع نوعية تحقق تنمية طويلة الأمد لمجتمعنا وشركائنا من المستثمرين.

وتبقى أولويتنا توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة تعزز الابتكار، والمرونة، والنمو».

وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حقق نمواً قوياً بنسبة 6.7 % خلال 2024، مقارنة بـ 3.6 % في عام 2023، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6.1 % حتى 2026.