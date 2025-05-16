48.9 مليون درهم صافي أرباح سيراميك رأس الخيمة الربعية



أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أمس، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، حيث انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 135.6 مليون درهم مقارنة بـ151.1 مليون درهم في الربع الأول 2024.

وانخفض الربح قبل الضريبة بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليبلغ 64.5 مليون درهم، مقارنة بـ73.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

وباستثناء مبادرات التحول الخاصة بمجموعة كلودي، التي أثرت سلبا على الربحية، بلغ الربح قبل الضريبة 74.4 مليون درهم، بانخفاض قدره 1.4% على أساس سنوي.

وتراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 22.3% على أساس سنوي ليصل إلى 48.9 مليون درهم، مقارنة بـ62.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: رغم انخفاض الإيرادات بنسبة طفيفة قدرها 0.7%، فقد تحسنت هوامش الربح الإجمالي. وأضاف: تستمر الإمارات في كونها أقوى أسواقنا.