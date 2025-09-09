إكسبو الشارقة يستعد لاستضافة 17 فعالية خلال الربع الأخير من العام

أعلن مركز «إكسبو الشارقة» عن جاهزيته لاستضافة وتنظيم موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية خلال الربع الأخير من عام 2025، ويتضمن جدول الفعاليات التي تقام في المقر الرئيسي للمركز إلى جانب المركزين التابعين له في كل من خورفكان والذيد، 17 معرضاً رئيسياً، بزيادة نسبتها 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت 10 فعاليات.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات وعدد كبير من العارضين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ما يعزز مكانة الشارقة وجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات.