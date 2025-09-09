«دي إكس بي لايف» تحقق نمواً 40 % في النصف الأول

تواصل دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، محققةً خلال النصف الأول إنجازات قياسية، ونمواً بنسبة 40 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قدمت دي إكس بي لايف خدماتها إلى 127 فعالية محلية وإقليمية ودولية، شملت 49 معرضاً، و15 مؤتمراً، و7 فعاليات ترفيهية، و14 حفل تخرّج، و42 حفل زفاف، بالإضافة إلى إقامة عدد من فعاليات الشركات والمهرجانات والمناسبات الوطنية في مختلف إمارات الدولة.

وعملت دي إكس بي لايف مقاولاً رئيساً لـ 38 فعالية، وقدّمت إليها جميع خدمات الفعاليات، كما قامت ببناء 430 ألف قدم مربعة من مناطق الأنشطة والفعاليات بالأحداث الكبرى، بالإضافة إلى تصميمها وتشييدها 272 منصة عرض للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، على مساحة 250 ألف قدم مربعة، منها 36 منصة عرض خارج الدولة، بمساحة إجمالية 40 ألف قدم مربعة في أسواق رئيسة، شملت ألمانيا والسعودية والهند ومصر والمغرب وكوالا لمبور.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ دي إكس بي لايف: «نواصل توسيع أعمالنا وحضورنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج والأسواق العالمية، ونسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، ونضع نصب أعيننا هدف تعزيز اسم ومكانة دبي في قطاع الفعاليات العالمي، عبر تقديم أرقى مستوى من خدمات الفعاليات، وفق أفضل المعايير العالمية، وبرؤى جديدة، تلفت الأنظار وتبهر المشاركين في جميع الفعاليات».

ونظمت دي إكس بي لايف عدداً من الفعاليات العالمية البارزة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، منها معرض عالم القهوة - دبي، الذي أقيمت نسخته الرابعة في فبراير، على مساحة 20.000 متر مربع، واجتذبت نحو 17.000 زائر تجاري من 78 دولة، بزيادة 30 % عن 2024، وشارك بالحدث السنوي العالمي أكثر من 1.980 شركة وعلامة تجارية.