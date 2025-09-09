«أدنوك للغاز» ومجموعة «e7» تنضمان إلى مؤشرات «فوتسي»

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، عن اختيار أسهمها للإدراج ضمن مؤشر «فوتسي للأسواق الناشئة» FTSE (المؤشر)، والذي يعد جزءاً من سلسلة مؤشرات «فوتسي راسل» ( FTSE Russell) للأسهم العالمية (GEIS) وسيدخل الإدراج حيز التنفيذ عند افتتاح الأسواق 22 سبتمبر 2025.

وتعتقد «أدنوك للغاز» أن هذا الإنجاز من المتوقع أن يسهم في تعزيز جاذبيتها وانتشارها بين المؤسسات الاستثمارية العالمية، وتوسيع قاعدة مساهميها، وزيادة مستويات سيولة أسهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية». ووفقاً لتقديرات محللي السوق من الممكن أن يسهم الإدراج في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 250 مليون دولار.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة «e7»، مزود حلول الهوية، والتعبئة والتغليف، وخدمات الطباعة والخدمات اللوجستية والحلول التعليمية، عن انضمامها المرتقب إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الأصغر (Micro Cap). ويأتي الإعلان عقب إعلان الشركة عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 800 مليون درهم.