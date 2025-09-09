الإمارات والمجر تواصلان الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية

تواصل دولة الإمارات وجمهورية المجر، الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، التي شهدت تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.

وضمن جهود توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، قام معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، عقد خلالها مباحثات بناءة مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، لتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وخلال الزيارة، عقد الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة، وغريغلي كاراشوني عمدة بودابست. وأكد الزيودي أن الإمارات والمجر لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تمكين القطاع الخاص، بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون، ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال إن هذه الرؤية المشتركة، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول 2025، بزيادة بلغت 29.4 % على أساس سنوي. وضمن الزيارة، شارك الزيودي حفل استقبال في سفارة دولة الإمارات في بودابست، بحضور السفير سعود الشامسي، وشارك في الحفل عدد من قادة مجتمع الأعمال المجري.