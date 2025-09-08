"عالم مُدهش" 2025.. محطات إبداعية وترفيهية ووجهة عائلية

أكدت ساره الجناحي، مدير أول، إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات و التجزئة أن"عالم مُدهش" قدّم واحدة من أكبر وأمتع التجارب الترفيهية الداخلية في المنطقة ضمن مفاجآت صيف دبي، والذي اختتم فعالياته في 28 أغسطس 2025، ونظّمته "دي إكس بي لايف" بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وأُقيمت أنشطته المتنوعة في القاعات من 4 إلى 7 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث جمع بين التعليم والترفيه المبتكر والتجارب التفاعلية التي ناسبت جميع الأعمار، مع حضور الشخصيتين المحبوبتين "مدهش" و"دانة".

وأشارت إلى أن عالم مُدهش" صمم ليكون وجهة ترفيهية للعائلات تناسب مختلف الفئات العمرية، وبلغ سعر تذكرة الدخول 150 درهماً للأطفال و25 درهماً فقط للكبار بدلاً من 75 درهماً، مع عرض خاص بالحصول على تذكرة مجانية عند شراء ثلاث تذاكر، احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس. وشملت التذكرة اللعب غير المحدود في عدد من الألعاب المختارة طوال اليوم، كما استفاد حاملو بطاقات "إسعاد" و"سعادة" من تخفيضات إضافية، بينما أُتيح لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية الصحية لهم الدخول مجاناً.

وأوضحت ساره الجناحي أنه تم تقديم تجارب تناسب كافة الأعمار والعائلات في مختلف الفعاليات والمهرجانات التي نظمناها على مدار العام، ولا شك أن "عالم مدهش" شكّل وجهة مفضلة للكثيرين من سكان وزوار دبي، حيث لم تكن زيارة واحدة كافية لاكتشاف كل ما قدّمه من فعاليات وألعاب وأنشطة، وتحوّل "عالم مدهش" هذا العام إلى بوابة ترفيهية جمعت بين الماضي والمستقبل، مقدّماً مجموعة من التجارب التفاعلية الجديدة التي ناسبت جميع أفراد العائلة.، واستمتع الزوار بمغامرة "My World, Your Adventure"، وهي مساحة لعب مرنة مليئة بالمجسمات والهياكل، إلى جانب جلسة سرد قصص ومسابقة ثقافية نظمها مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري بتاريخ 17 أغسطس، بالإضافة إلى ورش عمل قدّمتها إسعاف دبي لتعليم الأطفال مهارات الإسعافات الأولية والتصرف في حالات الطوارئ، وعرض مسرحي خاص بشخصية "سهيل" المحبوبة من 19 إلى 21 أغسطس. كما استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي شملت مسابقات مباشرة على المسرح وورش عمل وجوائز مفاجئة، إلى جانب ظهور خاص لشخصيتي "نور" و"حياة" من 21 إلى 23 أغسطس.

وقالت مدير أول، إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات و التجزئةا إن الفعالية هذا العام امتدت عبر قاعات 4 إلى 7 في مركز دبي التجاري العالمي، لتوفّر تجربة أوسع وأكثر تنوعاً من خلال مناطق ترفيهية جديدة، مثل منطقة الألعاب النطاطة التي ضمّت منصات هوائية وألعاب مرنة بتصاميم آمنة وملونة، ومنطقة الألعاب الإلكترونية التي قدّمت مزيجاً من ألعاب الكرنفال والواقع الافتراضي، ومنطقة قيادة السيارات التي شملت تجارب مليئة بالإثارة مثل الكارتينغ والتزلج على الجليد والدراجات الرباعية، بالإضافة إلى المسرح الرئيسي الذي شهد عروضاً حية ولقاءات مع الشخصيات المحبوبة "مدهش ودانة" وفقرات ترفيهية مباشرة.

وأضافت: اكتملت التجربة بخيارات الاستراحة والذوق في مقهى "مدهش" أو في شارع المأكولات الذي ضمّ تشكيلة متنوعة من المشروبات والوجبات الخفيفة والحلويات، ما جعل الزيارة متكاملة جمعت بين الترفيه، والتفاعل، والراحة.

وعن الموقع المميز لـ "عالم مُدهش" في مركز دبي التجاري العالمي أكدت أنه أسهم بشكل كبير في تعزيز تجربة الزوار، إذ كان يقع في قلب مدينة دبي، ما أتاح الوصول إليه بسهولة عبر مختلف وسائل النقل، سواء بالمترو أو حافلات النقل الجماعي أو سيارات الأجرة، وحتى المركبات الخاصة. وقد جعل هذا الموقع الاستراتيجي زيارة "عالم مُدهش" ميسّرة للعائلات من السكان والزوار على حد سواء، مما شجّع على تكرار الزيارة والاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي قدّمها.

ونوهت إلى أن "عالم مُدهش" هذا العام تميز بكونه وجهة لا تكفيها زيارة واحدة، حيث أتاح للزوار فرص دخول غير محدودة إلى مناطق الألعاب طوال اليوم، مما منحهم مرونة أكبر للاستمتاع بالأنشطة والمغامرات المفضلة لديهم. كما ساهم توفير مرافق المواقف في راحة الزوار، حيث توفّرت 6 مناطق مدفوعة ومنطقتان مجانيتان لمواقف السيارات بسعة إجمالية وصلت إلى 7,530 سيارة، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات في الموقع. ولمواكبة التوجهات المستدامة، وفّر "عالم مُدهش" مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية مزوّدة بمحطات شحن، مما جعل التجربة أكثر راحة وسلاسة لجميع الفئات.

وأشارت إلى حرص القائمين على تنظيم "عالم مُدهش" على أن يكون وجهة عائلية متكاملة جمعت بين الترفيه والتعلّم والتجارب التفاعلية في مكان واحد، من خلال تصميم مساحات وأنشطة ناسبت مختلف الأعمار ولبّت اهتمامات جميع أفراد العائلة. وقدّم "عالم مُدهش" مجموعة واسعة من الفعاليات التي مزجت بين المرح والتعليم، مثل الورش الإبداعية والفنية التي ساهمت في تطوير المهارات، والعروض المسرحية الحية التي صنعت لحظات وذكريات لا تُنسى، إلى جانب المناطق التفاعلية التي شجّعت الأطفال على الاستكشاف والتعلم من خلال اللعب.

وختمت بقولها إن عالم مدهش وفّر بيئة آمنة ومريحة للزوار، مع خيارات متعددة للجلوس والاستراحة، إلى جانب وجود منافذ متنوعة للطعام والشراب، فضلاً عن توفّر مساحات واسعة للتسوق والهدايا التذكارية. كل هذه العناصر جعلت من "عالم مُدهش" تجربة غنية جمعت بين المتعة والفائدة، وشجّعت العائلات على العودة أكثر من مرة خلال الموسم للاستمتاع بما قدّمه تحت سقف واحد.