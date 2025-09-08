تستهدف جمع 3.39 مليارات درهم .. شركة تابعة لمبادلة تطرح 7.5% من أسهم «دو»

دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن إطلاق طرح عام ثانوي لأسهمها وسيتم طرح الأسهم من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار».

ويتضمن الطرح العام الثانوي 342,084,084 سهماً قائماً في «دو»، معروضاً من قبل المساهم البائع، ويمثل 7.55% من رأس المال المصدر لشركة «دو» ونحو 75% من حصة «المعمورة» في الشركة.

وتم تحديد النطاق السعري بين 9 و9.90 دراهم للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عنه 15 سبتمبر 2025.

ويتألف الطرح من شريحتين الأولى مخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.

ويضم الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وسيشارك المستثمرون ضمن شريحة الأفراد بدولة الإمارات في اكتتاب أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي.

وجميع الأسهم المطروحة مملوكة حالياً من قبل «المعمورة»، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من عملية بيع أسهم الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في حقوق ملكية المساهمين الحاليين في الشركة وسيتحمل المساهم البائع جميع التكاليف والنفقات المرتبطة بالطرح.

وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين ضمن عملية الطرح.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني الجهة المستلمة الرئيسية خلال عملية الاكتتاب. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك وِيو كجهات مستلمة أخرى.

الاكتتاب والتسوية

وبدأت فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات اليوم 8 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تنتهي 12 سبتمبر 2025.

وتم تحديد الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب ضمن شريحة الأفراد 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. وسيتم رد أي مبالغ فائضة أو المبلغ بالكامل إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه 16 سبتمبر 2025. وسيحصل كل مكتتب من شريحة الأفراد على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 500 سهم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب الحد الأدنى المضمون عدد الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد، ما قد يترتب عليه تخصيص عدد أقل من 500 سهم لكل مستثمر. وسيشارك الأفراد في الاكتتاب وفق سعر الطرح النهائي.

المستثمرون المؤهلون

وبدأت فترة اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين اليوم 8 سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن تنتهي 12 سبتمبر.

وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، من خلال الوسطاء ووفقاً لسياسة التداول المعمول بها في السوق، 16 سبتمبر 2025 قبل افتتاح السوق. وسيتعين على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح من شريحة المستثمرين المؤهلين سداد العمولات والرسوم المستحقة للوسيط، وسوق دبي المالي، وأي رسوم أخرى وفقاً للشروط المتفق عليها مع الوسيط الذي يقومون بتكليفه بشراء أسهم الطرح.

وسيتمكن جميع المستثمرين المشاركين في الطرح من تداول أسهم الطرح اعتباراً من افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم 16 سبتمبر 2025، فيما ستتم التسوية النهائية لشريحة المستثمرين المؤهلين يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.