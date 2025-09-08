إطلاق منصة دبي الجنوب للأعمال منطقة حرة رقمية مخصصة لرواد الأعمال

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي في المنطقة يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن إطلاق «منصة دبي الجنوب للأعمال» (DSBH)، منطقة حرة رقمية بالكامل تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الأعمال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية.

ويقع مقر المشروع الجديد في مجمع الأعمال بدبي الجنوب، ويسهم بدور رئيسي في الارتقاء بتجربة تأسيس الشركات من توفير إصدار الرخص في اليوم نفسه، وتطبيقات رقمية متكاملة، ونهج يضع مؤسسي الأعمال في المقام الأول. وبفضل هذه المنظومة، يمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم بالكامل عبر الإنترنت، وإدارة المستندات من خلال منصة آمنة، والحصول على خدمات فورية تشمل الرخص والتأشيرات والتجديد والامتثال.

كما تتيح المنصة عبر واجهة التحكم «Beyond Hub» حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل الخدمات المصرفية للمؤسسات، وخدمات ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة، وحلول التأشيرات، ودعم انتقال العائلات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن للشركات انطلاقة سلسة وامتثالاً كاملاً منذ اليوم الأول.

وباعتبارها جزءاً من منظومة دبي الجنوب المتكاملة، تستفيد الشركات من البنية التحتية المتطورة، والربط المباشر مع البنوك والجهات الحكومية، فضلاً عن الاتصال العالمي الذي يجعل من المنصة نموذجاً متقدماً لمراكز الأعمال في الدولة.

طموحات الشركاء

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «إن إطلاق منصة دبي الجنوب للأعمال (DSBH) يعكس التزامنا بتهيئة بيئة داعمة تلبي طموحات شركائنا وعملائنا. ومن خلال الجمع بين الابتكار والسرعة والمرونة، نضع معياراً جديداً لخدمات دعم الأعمال في دولة الإمارات وخارجها.»

وبفضل هذا النموذج الذي يستشرف المستقبل، إلى جانب رؤيتها الهادفة إلى تبسيط ريادة الأعمال، ترسخ منصة دبي الجنوب للأعمال مكانتها كوجهة مثالية للشركات الطامحة إلى التوسع في واحد من أكثر أسواق الأعمال حيوية وتقدماً على مستوى العالم.