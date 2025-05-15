إدراج سهم بنك الشارقة في مؤشر مورجان ستانلي العالمي





أعلن بنك الشارقة عن إدراج سهمه ضمن مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة، اعتبارا من إغلاق السوق في 30 مايو 2025، ضمن المراجعة النصف سنوية التي تجريها مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI).

ويمثل هذا الإدراج في المؤشر العالمي المرموق محطة مهمة في مسيرة البنك حيث يعزز مكانته على مستوى المنطقة كمؤسسة مالية عالية الأداء تلتزم بمبادئ الشفافية.

ويحظى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة باهتمام ومتابعة كبار المستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية العالمية حيث تُدار أصول تُقدّر بتريليونات الدولارات ما يمنح بنك الشارقة حضورا أقوى على الساحة الاستثمارية العالمية.

وتعتمد الجهات الاستثمارية حول العالم على متابعة مؤشرات MSCI وتستخدمها كركيزة لانتقاء الأسهم والمناطق التي تستثمر فيها ويُعدّ الإدراج في أحد مؤشرات MSCI دلالة على أن المؤسسة المدرَجة مرشّحة لتحقيق أداء قويّ في الأسواق الرأسمالية وأنها تخضع لحوكمة رشيدة وتحظى بثقة متزايدة من قبل المستثمرين.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة :"يُعد انضمامنا إلى مؤشر MSCI العالمي للشركات الصغيرة محطة مفصلية في رحلتنا نحو التميز والنمو المستدام، كما يعزز هذا الإدراج من حضورنا على الساحة الدولية ويقوّي جاذبيتنا بالنسبة للمستثمرين العالميين ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية للسهم كما ستفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة أوسع من المستثمرين الذين يشاركوننا رؤيتنا الطموحة لتحقيق نموّ مستدام".

ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في بنك الشارقة من قبل المجتمع الاستثماري محليًا ودوليًا ويأتي ثمرةً للأداء المالي المستقر والإدارة الفعالة للمخاطر والجهود المستمرة في تطوير البنية التشغيلية بما ينسجم مع رؤية البنك في تقديم قيمة مضافة لمساهميه وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.