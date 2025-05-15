140.9 مليون درهم أرباح «جلفار» في الربع الأول

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن نتائجها المالية للربع الأول مسجلة 6.7 % نمواً في المبيعات إلى 359.2 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9 % إلى 50.9 مليون درهم، مقابل 46.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق صافي الدخل من العمليات المستمرة نمواً بلغ 21.7 مليون درهم، بزيادة 7.2 ملايين درهم، فيما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 36.3 مليون درهم، مقابل 30.5 مليون درهم، وبلغ صافي الربح الإجمالي 140.9 مليون درهم.

اقتصاد المعرفة

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «مع خدمتنا لملايين المرضى عبر مختلف المجالات العلاجية، نؤمن بأن تركيزنا على النمو والابتكار والتوسع الجغرافي سيمكننا من تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في قطاع الرعاية الصحية واقتصاد المعرفة في المنطقة، تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو 2030».

وأكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «جلفار» تتبع نهجاً منضبطاً، يركز على توسيع محفظتها الدوائية، من خلال تعزيز البحث والتطوير وطرح علاجات مبتكرة، تدعم مسيرة النمو، إلى جانب مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية.