30 مليون دولار صافي الأرباح المعدلة لـ«سبيس 42» بالربع الأول

أعلنت شركة «سبيس 42» عن نتائجها المالية المبدئية الموحدة للربع الأول، حيث سجلت 30 مليون دولار صافي أرباح معدلة متماشية مع نتائج الربع الأول من 2024، فيما بلغت الإيرادات 115 مليون دولار.

وأنهت «سبيس 42» الربع الأول بسيولة نقدية، وودائع قصيرة الأجل بلغت 895 مليون دولار، إضافة إلى إيرادات مستقبلية متعاقد عليها تقارب 7 مليارات دولار، وحققت تقدماً ملموساً عبر ركائزها الاستراتيجية الأربع، مما يتيح لها مواصلة التوسع والمضي قدماً في اغتنام الفرص القادمة في قطاع تكنولوجيا الفضاء.

وقال كريم الصباغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، إن أداء الربع الأول من العام عزز التزام الشركة الصارم بتحقيق هوامش ربح قوية، والتركيز المستمر على تنفيذ وتسليم مشاريع طويلة الأمد، لافتاً إلى أن هذا الربع شهد إطلاق أصول جديدة في قطاع الفضاء، وتوسيع نطاق التغطية، وطرح برامج متقدمة، تعزز من قدرات الشركة السيادية، وتمهد الطريق للتوسع الدولي.

وتواصل سبيس 42 تنفيذ استراتيجيتها بإحكام، ما يرسخ الزخم القائم على ركائزها الأربع المتمثلة في الشريك المفضل، لتوفير البيانات الجيومكانية المتميزة، وتحقيق الريادة في منصات التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والريادة عالمياً في مجال الاتصالات غير الأرضية (NTN)، والريادة الموثوقة في حلول الاتصال الآمن.

الأقمار الصناعية

أما أبرز الإنجازات التشغيلية فقد أطلقت «سبيس 42» القمرين الصناعيين «فورسايت-1» و«فورسايت-2»، ما يمهد الطريق للتوسع في كوكبة أقمار رصد الأرض، ويعزز من نطاق التغطية ومعدلات تكرار الرصد، ومن المقرر أن تبدأ منشأة تصنيع الأقمار الصناعية الرادارية (SAR) الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025، ما يمكن من إنتاج أقمار صناعية محلياً، ويضمن الإطلاق الكامل لأقمار فورسايت-3 و-4 و-5.

وأوضحت الشركة في بيان أن منشأة تطوير المنصات عالية الارتفاع (HAPS) في أبوظبي ستدخل الخدمة بحلول يونيو 2025، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وستنتج أكثر من 20 طائرة دون طيار سنوياً لدعم التطبيقات المدنية والبيئية والدفاعية.

وأطلقت «سبيس 42» القمر الصناعي «الثريا-4» بنجاح؛ وهو الآن في المدار، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري في النصف الثاني من عام 2025، يوفر القمر الصناعي الجيل التالي للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الجديدة، التي توفر تغطية أوسع، وسرعات أعلى، وقدرات محسنة.