مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن توقيع مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز مستوى التعاون التنظيمي في مجال الإشراف على مديري الاستثمارات في خطط الاستثمار الجماعي، ضمن نطاق اختصاص كلتا الجهتين.

وتم توقيع المذكرة، على هامش الاجتماع السنوي العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه كل من جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وكريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في الهيئة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

وتتضمن المذكرة إطار عمل للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للرقابة والتنظيم والعاملة في مجال إدارة الصناديق العابرة للحدود والاستثمارات أو تقديم الاستشارات.

وقالت جوليا ليونج: «تمثل المذكرة محطة مهمة في تعزيز التعاون التنظيمي بين الجهتين، وتطوير الترابط الإقليمي بين أسواق هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط».

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: «تمثل المذكرة خطوة مهمة نحو توطيد التعاون التنظيمي مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، حيث نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين، وتعزيز الرقابة على أنشطة إدارة الصناديق، والاستثمار، والاستشارات العابرة للحدود، كما تضمن هذه الاتفاقية تحقيق مستويات عالية من الشفافية، وتطبيق ممارسات تنظيمية فعالة، ما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستثمرين والنظام المالي العالمي».