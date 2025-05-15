العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة جديدة إلى كرابي في تايلاند

أعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى مدينة كرابي في تايلاند، وستسير الرحلات الجديدة من مطار الشارقة إلى مطار كرابي يومياً من 28 نوفمبر المقبل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن توسيع شبكة وجهاتنا في تايلاند، من خلال إضافة خدمتنا الجديدة المباشرة إلى كرابي، الوجهة التي تتمتع بجاذبية استثنائية للباحثين عن الترفيه أو محبي المغامرات على حد سواء. ومع زيادة الطلب على السفر إلى منطقة جنوب شرق آسيا تؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المتواصل بتوفير خدمات سفر جوي مريحة، وبأسعار معقولة، مع الاستمرار في الاستثمار لتوسيع نطاق حضورنا العالمي».

وتمثل الخدمة الجديدة ثالث وجهات «العربية للطيران» في تايلاند، لتنضم إلى كل من بانكوك وبوكيت، ما يعزز التزام الناقلة بتوسيع حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا. وتعتبر مدينة كرابي بوابة إلى واحدة من أكثر المناطق الساحلية الخلابة في تايلاند، والمعروفة بمعالمها السياحية النابضة.