274 مليار دولار خطط استثمارية إماراتية في أمريكا خلال 3 سنوات

شهدت الفترة ما بين 2023 و2025 الكشف عن العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية الإماراتية نحو قطاعات استراتيجية في السوق الأمريكي بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 274 مليار دولار وذلك في 5 قطاعات استراتيجية تصدرها كل من قطاع الطاقة والتكنولوجيا إلى جانب القطاع المالي والقطاع الإنشائي وسوق أنشطة النقل، بما عزز التعاون الإستثماري الواضح بين الجانبيين وزاد من متانة العلاقات الاقتصادية سواء من جانب القطاع الحكومي أو الخاص بما يفتح الباب لمستقبل أكبر من الإستثمارات المشتركة بين الجانبين

قطاع الطاقة

تصدر قطاع الطاقة متضمنة الطاقة المتجددة كأكثر القطاعات التي تشهد نشاطاً استثمارياً إماراتياً في السوق الأمريكي، حيث تم إطلاق شراكات واتفاقيات استثمارية تخطت قيمتها الإجمالية 146 مليار دولار ما بين 2023 و2025 شملت اتفاقيات رسمية شاملة ما بين حكومتي الدولتين إلى جانب مبادرات مباشرة من المؤسسات الإماراتية الكبرى لتعزيز حضورها واقتناصها للفرص الإستثمارية في قطاع الطاقة الأمريكي، ومنها:

100 مليار دولار اتفاقية رسمية للاستثمار بمشاريع الطاقة النظيفة حتى 2035

20 مليار دولار اتفاقية استثمارية لشركة "مصدر" في مشاريع الطاقة في أمريكا

25 مليار دولار اتفاقية استثمارية لـ "الشركة القابضة" مع "أوريون بارتنرز" في توليد الطاقة

1.2 مليار دولار اتفاقية استثمارية "القابضة" مع "اوريون بارتنرز " في مجال التعدين

قطاع التكنولوجيا

وسعت الشركات الإماراتية الرائدة بقطاع التكنولوجيا والإتصالات استثماراتها في السوق الأمريكي خلال تلك الفترة عبر شراكات إستثمارية قاربت قيمتها الإجمالية 124 مليار دولار. وتنوعت تلك الشراكات في ظل التطور الواضح للشركات الإماراتية ورغبتها في ريادة قطاعات تكنولوجيا المستقبل مثل أنشطة الذكاء الإصطناعي والاتصالات المتطورة ومراكز البيانات الضخمة إلى جانب مشاريع إنتاج التكنلووجيا مع عدد من حصص الاستحواذ. ومن هذه الصفقات والشراكات:

100 مليار دولار اتفاقية استثمار "إم جي إكس" في مشروع "ستارجيت" للذكاء الاصطناعي

20 مليار دولار اتفاقية استثمارية لشركة "داماك" لإنشاء مراكز بيانات في أمريكا

1.5 مليار دولار صفقة استحواذ بين "مايكروسوفت" وشركة " G42" الإماراتية

554 مليون دولار اتفاقية استثمارية لشركة "دو" لانشاء مراكز بيانات في أمريكا

500 مليون دولار استثمار "مبادلة" في "كولوجيكس" لمراكز البيانات

500 مليون دولار استثمار "مبادلة" في "برايت سبيد" للاتصالات

350 مليون دولار استثمار "مبادلة" في "برينستون جروب" التقنية

335 مليون دولار استثمارات G42" " في مصنع "سيرابيراس" الأمريكية للشرائح

القطاع المالي

كان القطاع المالي بدوره أحد القطاعات النشطة لتوجهات الشركات الإماراتية الكبرى ولاسيما مبادلة التي كشفت عن اتفاقيتات بإجمالي ملياري دولار في قطاعات الصيرفة والاستثمار بما يعزز التواجد الإماراتي الكبير منذ عقود في قطاع البنوك والأنشطة المالية في الولايات المتحدة الإمريكية:

1 مليار دولار استثمار "مبادلة " مع "فورتريس" في مجال الائتمان

1 مليار دولار استثمار "مبادلة" مع "بلو اول كابيتال" في مجال الأصول البديلة

العقارات والنقل

شكلت قطاعات إستثمارية أخرى مثل القطاع الإنشائي والنقل في جذب اهتمام صناديق الاستثمار الإماراتية الضخمة لتعزيز حضورها خلال الفترة الماضية حيث تم الإعلان عن عدد من توجهات الإستثمار بقيمة تخطت 1.6 مليار دولار

1 مليار دولار استثمار "مبادلة" مع "كرو هولدينجز" لتطوير مشاريع عقارية في أمريكا

600 مليون دولار شراكة استثمارية لـ "مبادلة "وشركاء في قطاع تأجير المقطورات الأمريكي

استحواذات

شهدت الفترة ما بين عام 2023 وعام 2025 الإعلان عن صفقات استحواذ بحصص مؤثرة لمؤسسات إماراتية ضخمة تركزت في طقاع الطاقة بما يضمن للكيانات الإماراتية العملاقة التوسع ولاسيما في مشاريع الطاقة المستقبلية في أمريكا في ظل تنافسية عالمية للريادة في هذا القطاع والتحول نحو مستقبل أمن للطاقة:

50 % استحواذ شركة "مصدر" من شركة "تيرا جن "

50 % حصة استحواذ "مصدر" من مشاريع "أف دي اف رينوبلز "

35 % استحواذ "أدنوك" من مشروع الهيدروجين الأزورق في تكساس

24 % استحواذ "مبادلة " من "سوتكس للغاز"

11.7 % استحواذ "أدنوك" من مشروع "ريو غراندي" للغاز