صادرات الإمارات إلى السعودية تقفز 22 % في الربع الثاني

بلغت قيمة صادرات الإمارات إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 14.6 مليار ريال بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبذلك ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى السعودية بنسبة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استحوذت الإمارات على 69% من إجمالي الواردات السلعية السعودية، من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت البيانات أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 21.2 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، مرتفعة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وجاءت عُمان في المركز الثاني بنحو 3.6 مليارات ريال خلال الفترة، بزيادة 14%.

وحلت البحرين في المركز الثالث ﺑ2.4 مليار ريال، متراجعة بنسبة 21%.

فيما جاءت الكويت في المركز الرابع بـ355 مليون ريال بزيادة 5%. وتراجعت واردات المملكة العربية السعودية من قطر بنسبة 49% إلى 262 مليون ريال، محتلة المركز الخامس.