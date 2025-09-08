تعاون بين «مالية الشارقة المركزية» و«الفجيرة الخيرية»

وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية تعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية لتفعيل نظام «تحصيل» في الجمعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الرقمي، وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة المعاملات المالية على مستوى دولة الإمارات.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث وقّعها وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، ويوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعدد من القيادات والموظفين بالطرفين.

وقال وليد الصايغ: «يمثل تفعيل نظام «تحصيل» في جمعية الفجيرة الخيرية، خطوة استراتيجية محورية، تعكس كفاءة ومرونة النظام في تلبية احتياجات مؤسسات متنوعة خارج نطاق إمارة الشارقة، سواء كانت خيرية أو حكومية أو خدمية».

وثمّن يوسف المرشودي التعاون مع المالية المركزية بالشارقة، والدور الريادي للدائرة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المالية في الدولة. وقال إن الجمعية تواصل تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات المالية والابتكار بتقديم الخدمات للمتبرعين والمستفيدين. وسيتيح النظام لمتعاملي جمعية الفجيرة الخيرية، الاستفادة من 31 خدمة رئيسة، عبر منظومة «تحصيل».