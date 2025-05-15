«عزيزي» تستعرض مشاريعها مرتفعة العوائد الاستثمارية في دبي

تنظّم عزيزي للتطوير العقاري، حدثاً خاصاً بالمستثمرين في دبي تستعرض خلاله مجموعة من أبرز مشاريعها ذات العوائد الاستثمارية المرتفعة، وفي مقدمتها مشروع «عزيزي ميلان» المستوحى من الطراز الإيطالي والذي يتميز بتصميمه المستدام.

ويأتي هذا الحدث في إطار جولتها العالمية، 19 و26 مايو 2025 في قاعة الاحتفالات بالطابق الثاني من فندق كونراد، ويُتيح الحدث للزوار فرصةً لامتلاك عقارات فاخرة في واحدة من أكثر أسواق العقارات أماناً وربحيةً في العالم.

ويعد «عزيزي ميلان» مشروعاً سكنياً رائداً يعتمد في تصميمه على مبادئ الاستدامة والطبيعة، إضافةً إلى الثقافة الراقية التي تميز مدينة ميلانو، ليجلب سحر إيطاليا إلى قلب دبي. ويمتد المشروع الذي تتجاوز قيمته 75 مليار درهم على مساحة 40 مليون قدم مربعة، ما يجعله واحداً من أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في الإمارات. كما يستهدف المخطط الرئيسي استيعاب 144,000 نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: «تُعتبر دبي محطة انطلاق لكل مشاريعنا. وفي إطار هذا الحدث المميز، نقدم لمحة حصرية عن مشروع «عزيزي ميلان»، الذي يجسّد روعة الثقافة والعمارة التي تتميز بها مدينة ميلانو، مدعوماً بالبنية التحتية المتينة لدولة الإمارات. نفخر بإطلاق هذا المشروع ذي الرؤية الطموحة ونسعد بفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل من يرغب في أن يكون جزءاً من مشهد العقارات الاستثنائي في دبي».

وبعد فعاليتها الأخيرة في مومباي، تتجه جولة عزيزي الترويجية إلى كبرى العواصم المالية والاستثمارية، بما في ذلك القاهرة وإسطنبول ولندن وميلانو وغيرها. ومع الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع العقارات المزدهر في دبي، تؤكد عزيزي التزامها بتوسيع نطاق انتشارها الدولي من خلال التعاون مع وسطاء مبيعات إقليميين، وضمان تقديم تجارب قيّمة للمستثمرين، بدءاً من اللحظة الأولى وحتى التسليم النهائي.

وابتداءً من يونيو، تستعد عزيزي لتنظيم أكثر من 30 حدثاً في أنحاء العالم، وأكثر من 50 حدثاً في يوليو، وذلك في إطار خطتها الطموحة للوصول إلى 100 حدث شهرياً.