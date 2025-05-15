446.8 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال أبريل

شهدت إمارة عجمان، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعاً في عدد معاملات التقييم العقاري 24.3% مقارنة بشهر مارس؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية 446.8 مليون درهم من خلال 189 معاملة.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية بالإضافة إلى الزراعية، لافتاً إلى أن العقارات السكنية نالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 207.4 ملايين درهم متقدمة على العقارات التجارية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 180 مليون درهم.

وأشار إلى أن تقرير شهر أبريل تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 154 معاملة بارتفاع 21.3% مقارنة بشهر مارس الماضي، فيما بلغت قيمتها الإجمالية 303.3 ملايين درهم.