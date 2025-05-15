26 شركة ناشئة في Hub71 إلى برنامج جوجل لتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بالتعاون مع "جوجل" عن إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة Google for Startups Accelerator، وهو برنامج مشترك يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة المتخصّصة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Hub71+ AI، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية انطلاقًا من أبوظبي.

وتمّ اختيار 26 شركة ناشئة من مجتمع Hub71 للانضمام إلى الدفعة الأولى ضمن منهج دراسي مصمم خصيصًا لها يمتد لثلاثة أشهر. وبموجب انضمامها، ستتمكن الشركات الناشئة التي تم اختيارها من الحصول على فرصة الوصول إلى شبكة جوجل العالمية والتي تضم مرشدين ومهندسين وقادة منتجات، بالإضافة إلى أرصدة "جوجل كلاود".

وستتأهل الشركات الناشئة الأفضل أداءً للحصول على رصيد تصل قيمته إلى 300 ألف دولار وهي أعلى فئة متاحة من الدعم عبر هذا البرنامج على مستوى العالم. كما سيتم النظر في منح الشركات الناشئة رصيدًا من "منصّة جوجل كلاود"، بما يُعزز قدراتها التقنية بشكل أكبر.

واستفادت هذه الشركات الناشئة المنضمّة بالفعل إلى مجتمع Hub71، من دعم تمويلي سابق يصل إلى 500 ألف درهم ، يشمل 250 ألف درهم كخدمات دعم عيني، ودعم نقدي بقيمة 250 ألف درهم من خلال اتفاقية الأسهم المستقبلية SAFE، بالإضافة إلى برنامج إرشاد مُخصّص. ومن خلال برنامج مُسرّع جوجل للشركات الناشئة، تُتاح لها الآن فرصة الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء والخبراء التقنيين وفرص تطوير الأعمال ضمن منظومة Hub71+ للذكاء الاصطناعي، مما يُعزز قدرتها على التوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي.

تأثير مستدام

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "يُعدّ إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة في أبوظبي، إنجازًا مهمًا لتعزيز مكانتنا كمركزعالميً لابتكارات الذكاء الاصطناعي. وبالتعاون مع جوجل، سنُمكّن رواد الأعمال من تطوير تقنيات متقدمة تستجيب لتحديات العالم الواقعي. ونطمح إلى أن تتمكن هذه الشركات الناشئة في أبوظبي من التنافس على الساحة العالمية وأن تتصدر وتقود الطريق نحو تحقيق أهدافها وأن يكون لعملها تأثيره المستدام."

ومن جهته، قال دورون أفني، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في "جوجل": "تعمل الشركات الناشئة على قيادة مسيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية الملحّة. وتهدف شراكتنا مع Hub71 إلى تزويد هذه الشركات بالموارد التي تمكّنها من التقدّم بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا. ومن خلال هذا البرنامج، نتيح للشركات الناشئة ضمن مجتمع Hub71 فرص الوصول إلى الخبرات والبنية التحتية العالمية، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تساهم بإحداث فارق ملموس على المستويين الإقليمي والدولي."

دلائل إرشادية

وبالإضافة إلى توفير التوجيه والموارد التقنية، سيوفّر البرنامج لمؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المبكرة أدوات عمل متخصّصة، ودلائل إرشادية، وفرص تواصل مع الصناديق الاستثمارية التابعة لـ "جوجل" وشبكة "ألفابت" الأوسع، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والتوسّع التجاري.

ويُعدّ إطلاق برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها أواخر عام 2024 لتقديم هذا البرنامج للشركات الناشئة في أبوظبي، تأكيدًا على الطموح المشترك بين Hub71 و"جوجل" نحو توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية المتقدّمة، واستقطاب الكفاءات المتميّزة، وتعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ظلّ جهود أبوظبي المتواصلة لتعزيز استثماراتها في التكنولوجيا الناشئة، يشكّل برنامج مسرّع جوجل للشركات الناشئة محطة رئيسية في مسيرة الإمارة نحو التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي. وبفضل الدعم المتميّز الذي تقدمه "جوجل"، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، ومنظومة التكنولوجيا العالمية المتكاملة Hub71، تستعد الشركات الناشئة المختارة للانطلاق من أبوظبي نحو تطوير ابتكارات نوعية تسهم في تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي.